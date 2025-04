Dal Milan alla Juve: via libera Friedkin e nuovo bomber

Calciomercato Roma, via libera dei Friedkin per il nuovo bomber: dal Milan alla Juventus. Ecco le ultime novità.

Con l’approssimarsi dell’epilogo stagionale, il campionato di Serie A entra nella sua fase più delicata e cruciale. L’equilibrio ai vertici della classifica alimenta una serrata contesa per la conquista dello scudetto, con una parallela e combattuta rincorsa alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League, che vede coinvolte Milan, Juventus, Bologna, Roma e Atalanta in una volata che potrebbe protrarsi fino all’ultima giornata.

A risultare dirimenti saranno gli scontri diretti e la capacità delle squadre di reggere sotto il profilo psicofisico alle pressioni di un finale incandescente. La posta in gioco va ben oltre la semplice rivalità sportiva: l’accesso alle competizioni europee, in particolare alla Champions League, incide profondamente sugli equilibri finanziari e sui piani strategici delle società coinvolte.

In tale scenario si collocano anche le riflessioni in materia di mercato, poiché l’esito della stagione avrà inevitabili ripercussioni su scelte dirigenziali e tecniche, con il futuro di numerosi giocatori e allenatori si gioca sul filo del rasoio. In questo contesto fluido e denso di incognite, si inserisce una trattativa che coinvolge direttamente Roma e Milan con quella ormai nota questione riguardante Abraham e Saelemaekers.

Il Milan punta Calvert Lewin: lascia l’Everton dei Friedkin gratis

Parallelamente, il Milan sta vagliando l’ipotesi di riscattare Tammy Abraham, centravanti inglese anch’egli in prestito e oggetto di valutazioni a Via Aldo Rossi dove, come riportano dall’Inghilterra, per l’attacco si starebbe prendendo in considerazione anche un altro nome.

Nello specifico, secondo quanto riportato da TBR Football, Calvert-Lewin è pronto a lasciare l’Everton a parametro zero al termine della stagione. Nonostante i problemi fisici che ne hanno limitato le presenze nelle ultime stagioni, il giocatore ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui Manchester United, Nottingham Forest e West Ham.

Anche squadre europee come Marsiglia, Milan, Juventus e Lipsia stanno monitorando la situazione, valutando la possibilità di ingaggiarlo a costo zero. Il Milan, già potenzialmente coinvolto in trattative complesse con la Roma per Saelemaekers e Abraham, potrebbe considerare Calvert-Lewin come un’opzione per rinforzare il reparto offensivo, imbattendosi in uno scenario coinvolgente, sebbene ad altre latitudini, un club dei Friedkin come quello delle Toffees.​