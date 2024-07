Dalla Roma al Milan: sì da 25 milioni di euro | ASRL

Entrato in una fase caldissima, il calciomercato Roma si intreccia anche con le manovre estive del Milan

Dopo aver vissuto una fase di studio e di attesa, la Roma ha deciso di accelerare sul calciomercato in questi ultimi 10 giorni per farsi trovare preparata all’inizio del campionato, che ci sarà domenica 25 agosto alle 20:45 in casa del Cagliari. Dopo aver ingaggiato Buba Sangaré per la Primavera e aver riscattato Angeliño, Florent Ghisolfi ha acquistato Enzo Le Fée, Matt Ryan e Samuel Dahl per la prima squadra e sta definendo gli ultimi dettagli per l’acquisto di Matias Soulé dalla Juventus per circa 30 milioni di euro, bonus inclusi.

Impegnato anche nella trattativa con il Girona per Artem Dovbyk, il dirigente francese spera di regalare il prima possibile a Daniele De Rossi un nuovo centravanti che sia in grado di sopperire all’assenza di Romelu Lukaku. L’altra grande impellenza per rinforzare la rosa è rappresentata dall’acquisizione di un terzino destro e nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione per Marc Pubill dell’Almeria. Conversazioni avanzate che, al momento, hanno fatto finire in secondo piano le altre richieste fatte dall’ex capitano giallorosso.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio: 25 milioni

Per completare il roster in vista dell’imminente inizio del campionato, DDR spera di riuscire ad ottenere anche un esterno d’attacco a sinistra, un difensore centrale e, soprattutto, un centrocampista di gamba che sia in grado di dare un buon contributo a livello di gol e assist. Lo scorso mese, Ghisolfi ha effettuato dei sondaggi concreti per Johnny Cardoso, nazionale statunitense di origini brasiliane.

Le informazioni raccolte da Asromalive.it confermano, tuttavia, un inserimento forte da parte del Milan che non riesce ancora a sbloccare la trattativa per Fofana. Il club rossonero ha già avuto dei contatti con gli agenti del giocatore e con il Betis, che ha ribadito di valutare l’ex Internacional de Porto Alegre non meno di 25 milioni di euro. Una cifra che è stata comunicata anche a Fiorentina, Galatasaray e Fulham che, tuttavia, sta seguendo anche Edoardo Bove per rinforzare la propria linea di centrocampo.