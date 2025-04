Svolta Leao, addio al Milan per una big di Serie A: bufera senza precedenti

Rebus Leao, nuovo ribaltone in Serie A: sta succedendo di tutto, il futuro del portoghese si sta tingendo di giallo

Finale di stagione piuttosto movimentato per il Milan. Impegnata nel delicato impegno casalingo contro la Fiorentina, la compagine di Conceicao ha probabilmente l’ultima occasione per rimanere aggrappata al treno per un posto in Champions League, almeno per ciò che sta succedendo in campionato. Il pareggio in Coppa Italia contro l’Inter ha offerto buoni spunti che, però, i rossoneri saranno chiamati ad alimentare con una prestazione di spessore contro i Viola.

Conceicao ha chiamato a raccolta l’ambiente pungolando quei big dai quali si aspetta il definitivo salto di qualità. Continuità che, però, in un modo o nell’altro, è spesso mancata negli ultimi mesi. Ne sa qualcosa Rafa Leao che, anche per una questione di rotazioni offensive in vista della gara contro l’Inter, ha visto dalla panchina il primo tempo della sfida contro il Napoli. Il tecnico portoghese gli consegnerà le chiavi della fascia mancina con il compito di creare con costanza la superiorità numerica. Ad ogni modo, staccandoci almeno per un momento dalle vicende di campo, il futuro di Leao resta un rebus tutto da sciogliere che, in tempi e in modi diversi, continua a far parlare di sé.

Leao in Serie A ma non più al Milan: ecco come stanno le cose

Un po’ a sorpresa nelle ultime ore a prendersi la scena sono state ancora le voci su Leao, accostato con insistenza soprattutto al Napoli. Un’indiscrezione che, alimentata da diversi portali campani, ha ovviamente alimentato un irresistibile effetto domino.

Sull’argomento è tornato anche Daily News 24 che, puntando il focus sulle difficoltà di un’operazione che continua ad essere molto complicata, ha allargato il discorso inserendovi anche il possibile rifiuto di Conte ad imprimere il via libera all’operazione. Qualora dovesse restare alla guida degli Azzurri, infatti, il tecnico pugliese – come si legge – preferirebbe puntare su altri tipi di rinforzi per puntellare l’organico a sua disposizione.

Intenzionato ad alzare l’asticella del Napoli in diverse zone del campo, con una qualificazione in Champions League ormai in cassaforte e con ancora a disposizione i soldi ricavati dalla cessione di Kvaratskhelia, Conte immagina una squadra rinforzata non solo in attacco, ma anche a centrocampo. Per caratteristiche e atteggiamento, inoltre, impossibile non porre l’accento sulle difficoltà di ‘adattamento’ alle quali Leao potrebbe far fronte indossando la maglia del Napoli.

Il tutto senza trascurare la prima questione da porre sotto la lente di ingrandimento: i costi dell’operazione. A prescindere dalla clausola rescissoria da 175 milioni presente nel contratto del Leao, difficilmente il Milan si accontenterà di una cifra inferiore ai 90 milioni di euro. Almeno questa è la soglia trapelata dalla Spagna ai tempi dei (timidi) abboccamenti con i quali il Barcellona ha provato a tastare il terreno illo tempore. Tanti dettagli, insomma, che rendono la trattativa Leao-Napoli un vero e proprio Everest da scalare a meno di clamorosi colpi di scena difficili da ipotizzare.