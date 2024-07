Soulé è della Roma: le cifre dell’accordo e la durata del contratto

Giungono aggiornamenti di rilievo sull’affare Roma-Soulé. Ecco la decisione definitiva di Roma e Juventus

Nel giro di poche ore il tipico – e in questo caso legittimo – scetticismo del popolo giallorosso, derivante dal ristagnante mercato dell’As Roma, è stato rapidamente sostituito da un’incontrollabile eccitazione causata da una serie di gustose indiscrezioni relative agli obiettivi più vicini al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Vi è tuttavia un’operazione in particolare che avrebbe letteralmente monopolizzato le chiacchiere dei sostenitori capitolini tra i vicoli della città eterna. Stiamo naturalmente parlando delle voci circolare intorno al trasferimento nella capitale di Matias Soulé, il quale sarebbe in uscita dalla Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.

La frenesia della capitale appare perfettamente giustificata da una serie di fattori: si parte dal fatto che si tratta di un potenziale fuoriclasse sottratto ad una diretta rivale, ma l’elemento di maggior attrattiva riguarda l’effettiva qualità dell’elemento in questione, capace nel corso della stagione appena conclusasi – durante la quale ha svolto il ruolo di leader tecnico del Frosinone – di incantare appassionati e tifosi del bel paese.

Qualità, visione, personalità e una indefinita dose di eleganza sono le caratteristiche più evidenti dell’erede spirituale di Paulo Dybala, con il quale, secondo le ultime notizie trapelate, condividerà da compagno il terreno di gioco.

Tutto fatto: accordo chiuso tra Juventus e Roma

Dopo un estenuante braccio di ferro tra la Juventus di Cristiano Giuntoli e la Roma di Florent Ghisolfi pare che, oltre alle manifeste volontà del calciatore, sia stato raggiunto anche un accordo tra le due società coinvolte. La volontà del calciatore avrebbe rappresentato un tassello fondamentale, poiché Giuntoli non aveva alcuna intenzione di privarsi della liquidità derivante dalla cessione del fantasista argentino, il quale aveva indicato la Roma come sola e unica destinazione possibile in caso di cessione.

É giunta da pochi minuti la conferma relativa ai termini dell’accordo tra Juventus e Roma: si parla di 26 milioni di quota fissa più 2 milioni di bonus aggiuntivi particolarmente semplici da raggiungere e altri 2 milioni di bonus più complessi. A tutto ciò andrà naturalmente aggiunta la tanto chiacchierata clausola di rivendita fissata al 10%, che permetterebbe alla Vecchia Signora di assicurarsi una gradevole entrata nel caso in cui la Roma rivendesse a cifre astronomiche il numero 18. Si è anche decisa la durata del contratto, che sarà di ben cinque anni.