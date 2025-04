Leao dice addio al Milan, ma resta in Serie A: il nuovo club sorprende tutti

Clamorosa nuova pista nel futuro dell’attaccante portoghese: un ambizioso club di Serie A lo vuole tra le proprie fila

‘Molto rumore per nulla‘. Qualcuno potrebbe etichettare così, citando una famosa commedia di William Shakespeare, la parabola di Rafael Leao al Milan. Già oggetto di una clamorosa telenovela durata diversi mesi (parliamo dell’intera stagione 2022/23, quella poi conclusasi con lo Scudetto del Napoli di Luciano Spalletti), l’attaccante lusitano alla fine rinnovò il suo contratto col Milan, in quello che passò alla storia come l’ultimo atto, nell’esercizio delle sue funzioni di Dt del club rossonero, di un certo Paolo Maldini.

Dopo esser stato corteggiato dai più potenti club di Premier League (Chelsea in testa) nonché dall’insaziabile PSG, l’ex Lille decise di restare a Milano, forte di un accordo fino al 2028 a quasi 7 milioni di euro netti d’ingaggio l’anno, e con una clausola rescissoria di 175 milioni valida fino a luglio 2024.

Già , il club di Via Aldo Rossi volle cautelarsi in siffatto modo per paura che qualcuno potesse continuare a lusingare il giocatore, invogliandolo a trasferirsi Oltremanica o all’ombra della Torre Eiffel. Forse gravato da una responsabilità che, col senno di poi, magari non era pronto ad affrontare, il giocatore non ha confermato del tutto le alte aspettative riposte nei suoi confronti.

Dopo l’altalenante stagione scorsa, avara di successi per l’ultimo Milan di Pioli, quest’anno Leao ha assaggiato in diverse occasioni la panchina. Sia sotto la gestione Fonseca che nell’era Conceiçao, coi due tecnici – tra l’altro suoi connazionali – che quasi mai lo hanno schierato titolare con una certa continuità.

Vero è che spesso il ’10’ rossonero è risultato decisivo in uscita dalla panchina, ma qualcosa, forse più di qualcosa, sembra essersi rotto. La rivoluzione in programma dalle parti di Milanello potrebbe verosimilmente coinvolgere anche il suo futuro.

Leao, pazza idea Napoli: annuncio choc

Già accostato con insistenza al Barcellona, che vorrebbe portarlo in blaugrana per un attacco in cui ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta a livello di talento da mettere in campo, Leao non è mai stato così vicino all’addio al Milan come in queste settimane.

La necessità di operare profondi stravolgimenti nella rosa potrebbe riguardare, oltre a lui, anche l’altro ‘ribelle’ – pensando al famoso episodio dell’Olimpico di inizio stagione – Theo Hernandez. Mentre per l’ex Real Madrid le piste calde portano tutte all’estero, per il portoghese si starebbe materializzando una permanenza in Serie A. Ovviamente con un’altra maglia.

“Sostituto Kvara? Il nome di Leao già gira da qualche settimana, lo prenderei subito però è una pista molto difficile. La destinazione più probabile è la Premier, c’è il Barcellona che ci ha fatto un pensierino, ma non ha la liquidità di un tempo. La liquidità ce l’ha il Napoli. Sarebbe un profilo perfetto per gli azzurri, ma il Milan lo valuta non meno di 75-80 milioni: l’ingaggio passerebbe dai 7 scarsi attuali ai non meno di 8“, le parole di Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero.

“Il Napoli i soldi li ha e non troverai a poco il sostituto di Kvara. Il cartellino non è un problema, il problema è l’ingaggio. Il calciatore nel Napoli più pagato è Lukaku, difficilmente si va oltre quei parametri, a prescindere dal fatto che il monte ingaggi passerà dagli 85 ai 100-105 milioni“, ha concluso il giornalista.