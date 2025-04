Calciomercato Roma, il Liverpool scarica Chiesa e diverse società italiane puntano l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus. Chi avrà la meglio?

La stagione 2025-26 è già iniziata nonostante quella 2024-25 stia entrando soltanto ora nel suo tratto finale. Titoli nazionali e coppe europee attendono ancora i loro vincitori ma il mercato non può attendere ed è già in pieno fermento.

Società deluse dall’andamento dell’annata in corso cercano di giocare di anticipo provando a bloccare situazioni da chiudere poi nei tempi e nei modi prestabiliti. Allo stesso modo profili importanti, tra i non pochi giocatori scontenti, iniziano a valutare soluzioni alternative alla ricerca di un immediato riscatto. Il nome di Federico Chiesa ‘rischia’ nuovamente di diventare il classico tormentone del calciomercato estivo. Meno di un anno fa l’addio imprevisto, e burrascoso, dalla Juventus. Ora l’esterno azzurro è sul punto di lasciare il Liverpool. Il futuro dell’attaccante ex Fiorentina e Juventus sarà ancora in Premier League oppure potrebbe verificarsi un non poco clamoroso ritorno in Serie A a pochi mesi dall’addio?

Calciomercato Roma, il Liverpool scarica Chiesa. C’è il Milan

Federico Chiesa per primo sa che la sua esperienza con i Reds di Arne Slot non è andata come previsto. Il recentissimo rinnovo di contratto, per altri due anni, di Mohamed Salah con il Liverpool sembra allontanare ancor più l’attaccante italiano da Anfield.

Secondo quanto risulta a CaughtOffside il futuro prossimo dell’attaccante azzurro potrebbe essere nuovamente nella nostra Serie A. La Roma ha provato l’estate scorsa ad ingaggiare Federico Chiesa. Si vocifera poi che il Napoli di Antonio Conte abbia provato il grande colpo a gennaio ma che, come risposta, abbia ricevuto un secco ‘no’ da parte del giocatore. Ora è il Milan in prima fila per riportare Federico Chiesa in Italia. Il Liverpool è disponibile ad aprire una trattativa per la sua cessione sulla base di una valutazione quantificabile attorno ai 25-30 milioni di euro. In fase di acquisto i Reds hanno investito 12 milioni di euro per un giocatore che stava entrando nell’ultimo anno di contratto con la Juventus.

A questo prezzo solo altri club di Premier League potrebbero entrare in gioco: per un ritorno in Serie A servirebbe un forte sconto altrimenti l’affare sarebbe già chiuso. In un nulla di fatto.