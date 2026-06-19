Calciomercato Roma: diciassette milioni dalla Juve

Il club bianconero ha fatto la prima mossa per scippare il club giallorosso, le ultime

Estromessa dalla prossima Champions League grazie alla splendida rimonta della Roma, la Juventus medita vendetta sul calciomercato e ha iniziato a riorganizzare le proprie fila grazie all’arrivo di Giovanni Carnevali al posto del dimissionario Damien Comolli.

Da sempre molto attenti ai nuovi talenti in Europa e in Sudamerica, bianconeri e giallorossi hanno messo nel mirino diversi obiettivi comuni, soprattutto in Brasile. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato dei sondaggi effettuati per un giovane difensore del Gremio: Viery.

Sondaggi che sono stati confermati nelle ultime ore dai colleghi di Calciomercato.it. La testata giornalistica parla di un’imminente missione dell’agente del ragazzo in Europa per seguire di persona eventuali trattative con i club europei interessati al ragazzo. I bianconeri, prima del terremoto dirigenziale, avevano ipotizzato un’offerta da 12 milioni più bonus, fino a raggiungere i 17 milioni, ma poi per motivi logistici non si è mai arrivati ad un’offerta scritta.

Oltre ai due club italiani, sul 21enne mancino ci sono anche Benfica, Brighton e Newcastle, mentre sono meno recenti i sondaggi della Fiorentina e dalla Germania.