La Roma l’aveva preso, Gasp lo rifiuta: godono Chivu e Allegri

Emergono dettagli importanti su uno degli obiettivi di calciomercato dei giallorossi

Alle prese con la difficile missione di rientrare nei paletti dell’UEFA entro il 30 giugno, la Roma non ha alcuna intenzione di restare a guardare sul calciomercato in entrata, come testimonia la trattativa per arrivare a Mason Greenwood e gli altri calciatori seguiti e trattati in queste settimane.

Con l’attaccante inglese, come è noto, è stata già da tempo trovata un’intesa per un ingaggio da 4-4,5 milioni di euro, ma c’è da convincere il Marsiglia ad abbassare le sue richieste da 50 milioni più bonus.

Nel frattempo, tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club giallorosso aveva praticamente preso un altro attaccante, bocciato tuttavia da Gasperini e libero ora di trattare con Inter e Napoli, altri club interessati a lui.

“Il club giallorosso aveva preso Alajbegovic – ha detto Stefano Carina a Radio Radio – ma l’operazione è stata bloccata da Gasperini. Il tecnico vuole acquisti che gli permettano di fare subito il salto di qualità”, questo il retroscena raccontato dal giornalista de il Messaggero.