Nuovo sorpasso sul Napoli: Dodô alla Roma con lo sconto

L’esterno brasiliano torna prepotentemente di moda in casa giallorossa: ecco le nuove cifre
Dell’interesse della Roma per Dodô ve ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, anche sul canale twitch di Asromalive.it. L’esterno brasiliano, nonostante non rispecchi in toto le caratteristiche fisiche degli esterni gasperiniani, piace molto a Gian Piero Gasperini, disposto anche a tenere Wesley a sinistra per costruire degli esterni tutti brasiliani.
Nonostante l’inserimento concreto da parte del Napoli, secondo Gianluca Di Marzio la pista più concreta è proprio quella giallorossa, mentre l’ipotesi partenopea si è raffreddata vista la decisione di concentrarsi sul fronte Gila.
Valutato 18 milioni di euro dalla Fiorentina, secondo il giornalista di Sky Sport l’affare potrebbe chiudersi con lo sconto, con un’intesa a 12-13 milioni di euro più bonus.