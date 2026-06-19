Dallo scambio sudamericano alla Roma: ribaltone Napoli

Nuovo intreccio di calciomercato tra i partenopei e i capitolini, non solo Dodô

Chiamate a duellare sul fronte Dodô, le dirigenze di Napoli e Roma quest’estate saranno costrette ad intersecare spesso i propri destini, sia per obiettivi condivisi, sia per potenziali scippi all’interno della squadra rivale. Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, d’altronde, hanno esigenze comuni in diversi settori del campo.

Alla ricerca di rinforzi soprattutto sulle fasce, Giovanni Manna e Tony D’Amico restano molto interessati al brasiliano della Fiorentina, anche se le ultime indiscrezioni di Sky Sport parlano di campani un po’ più defilati rispetto ai giallorossi.

Nei giorni scorsi, d’altronde, il club partenopeo ha effettuato più di un sondaggio per un altro esterno destro, gradito ad Allegri sin dai tempi della Juventus: Molina. In scadenza di contratto a giugno 2027, l’ex Udinese può lasciare l’Atletico Madrid e ci sono stati anche dei colloqui informali su un potenziale scambio con Olivera, da portare a termine eventualmente anche a Mondiale finito.

In questo periodo d’interregno, secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe pronta ad inserirsi proprio la Roma, che già l’anno scorso si era messe sulle tracce di Molina. Dodô, Molina e Olivera. Brasile, Argentina e Uruguay, la triangolazione sudamericana è servita.