Pagano la clausola per Kean: gode anche la Roma

Uno dei nomi più chiacchierati di queste settimane è sicuramente quello di Moise Kean: l’intreccio chiama in causa anche la Roma

Benché l’inizio della sessione estiva di calciomercato non sia ancora dietro l’angolo, non sono pochi i club che hanno cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. L’obiettivo – neanche a dirlo – è quello di non farsi trovare impreparati, individuando con largo anticipo gli obiettivi a cui dare la caccia allo scopo di anticipare se possibile la concorrenza.

Al netto del fisiologico restyling strettamente subordinato alla scelta della nuova guida tecnica, la Roma ha già individuato i reparti a cui apporre dei correttivi. Per tutta una serie di fattori, nel corso della prossima estate l’attacco giallorosso si appresta a vivere una fase di rinnovamento. Effettivamente anche nello scorso mercato invernale i capitolini hanno provato a capire in lungo e in largo se ci fossero le condizioni giuste per far saltare il banco per uno dei tanti obiettivi cerchiati nella lista dei desideri di Ghisolfi. Alla fine, però, o per un motivo o per un altro, la Roma fu costretta a desistere. Da Lucca a Krstovic passando da possibili sorprese in Ligue 1: la lista si sta via via componendo di nuovi profili il che metterà i giallorossi nelle condizioni di sfidare anche altri club di Serie A che, come i giallorossi, sono alla ricerca di nuovi attaccanti.

Calciomercato Roma, intreccio Lucca-Kean: come cambiano le mosse di Ghisolfi

Tra questi, impossibile non prendere in considerazione quanto sta succedendo sul ‘fronte’ Lucca. L’attaccante dell’Udinese, grazie anche ad una stagione che ne ha esaltato le qualità, è finito ormai da tempo sulla cresta dell’onda. Oltre ai soliti Inter e Milan, sulle tracce dell’attaccante friulano si è messo anche il Napoli che, però, per puntellare il proprio attacco non sta smettendo di pensare a Moise Kean.

A Napoli Magazine ci ha pensato Emanuele Cammaroto ad esprimere il proprio punto di vista sull’argomento: “Uno dei nomi maggiormente seguiti per l’attacco è quello di Moise Kean. Il Napoli potrebbe rompere gli indugi e pagare la clausola di 52 milioni. Una decisione su di lui arriverà in tempi stretti anche perché bisognerebbe anticipare i club di Premier League. Il rapporto De Laurentiis-Commisso agevolerebbe la strada”. Superfluo aggiungere che, un eventuale affondo da parte del Napoli per Kean, libererebbe spazi di manovra interessanti alla Roma per Lucca. Tutto questo – comunque – si intreccia in maniera osmotica anche con il futuro di Antonio Conte per il quale il pressing della Juventus è sempre più forte.