Osimhen alla Juventus, scritta la parola fine: ‘scambio’ clamoroso

Costantemente al centro di speculazioni di mercato, l’attaccante resta in attesa di conoscere il suo futuro: che intreccio con la Juve!

29 gol in 33 presenze totali in tutte le competizioni, spalmati su 2591 minuti (recuperi esclusi) disputati in stagione: numeri incredibili che certificano ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, la sua appartenenza al gotha degli attaccanti in attività.

Tutto questo è Victor Osimhen, il ‘bomber mascherato’, quello che fino alla scorsa stagione ha fatto sognare una città intera, contribuendo enormemente, nella stagione di grazia 2022/23, alla vittoria del terzo Scudetto della storia del Napoli.

Finito in prestito al Galatasaray dopo la rottura dei rapporti diplomatici col vulcanico presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, il nigeriano a fine anno calcistico tornerà alla base, ma solo per eventualmente finire di svuotare l’armadietto chiuso nello scorso agosto, quando fu mandato in Turchia se non altro per risparmiare il costo del lauto ingaggio.

Devastante nelle fila del club giallorosso, Osimhen è l’oggetto del desiderio di mezza Europa. Della parte ‘nobile’ del Vecchio Continente, composta da tutti quei club disposti a versare nelle casse del Napoli la clausola di 75 milioni appiccicata al contratto dell’ex Lille. Tra le squadre interessate al fenomeno africano c’è da tempio anche la Juve, col Football Director Giuntoli che sogna di portare a Torino il suo pupillo. La strada per la ‘Vecchia Signora‘ però, si sta facendo vieppiù impervia anche a causa dello scontato ostruzionismo del patron partenopeo, restio a trattare col ‘nemico’, l’ex Demiurgo del Napoli scudettato di due anni fa.

Osimhen, spunta l’alternativa: la mossa della Juve

Considerando che molto difficilmente il club bianconero potrà sperare di reperire i fondi necessari all’acquisto di Osimhen attraverso il pagamento del corrispettivo richiesto ufficialmente da De Laurentiis, l’altra strada è il dialogo col presidente del Napoli. Una via irta di difficoltà, che avrebbe già scatenato ripicche reciproche tra le due rivali della Serie A.

“Il Napoli pensa ad un bomber importante per l’anno prossimo e sul taccuino di Manna c’è Lucca, c’è Bonny che è tra i più caldi, ma tra i desideri degli azzurri per l’anno prossimo c’è anche Hojlund. È lui l’obiettivo numero uno del Napoli, ma nelle ultime ore su Hojlund si era fiondata anche la Juventus, facendo una manovra di disturbo. Giuntoli vuole Osimhen, ma è arrivato l’imperativo di De Laurentiis che ha detto ‘alla Juve mai!“, ha rivelato Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, che ha parlato nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’.

“Per cui la Juve – continua il giornalista – s’è stizzita ed è andata sull’obiettivo del Napoli che è Hojlund. Conte vuol fare un mercato da 200 milioni: i primi 100 andrebbero spesi per un centravanti ed un esterno d’attacco, i restanti 100 servono per altri sei nomi”, ha concluso De Maggio.