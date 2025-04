Osimhen ringrazia Leao: chiudono l’affare, Juventus in scacco

Non sono poche le dinamiche di mercato che vedono coinvolti i protagonisti della Serie A. Incrocio bomba Osimhen-Leao: ecco cosa sta succedendo

Benché manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, trame segrete e ‘depistaggi’ continui stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Tra i profili più chiacchierati in ottica mercato estivo – non è un mistero – continua ad esserci quel Victor Osimhen accostato in tempi e in modi diversi alla Juventus.

L’eventuale assalto della ‘Vecchia Signora’ per il bomber nigeriano, però, è strettamente legato ad un piazzamento tra le prime quattro. Senza gli introiti derivanti dalla Champions, infatti, sarebbe molto difficile per i bianconeri riuscire a muovere le pedine giuste con cui riuscire a convincere il Napoli. Ad ogni modo l’eventuale operazione Osimhen-Juventus si preannuncia molto complicata anche per la folta concorrenza per il calciatore che, in un modo o nell’altro, chiamerà Giuntoli a scelte importanti.

Oltre ai soliti club di Premier League, infatti, a flirtare con la possibilità di inserirsi in maniera prepotente nella trattativa sarebbe anche il Real Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, in caso di cessione di Vinicius, Florentino Perez potrebbe decidere di acquistare una prima punta di ruolo con l’annesso spostamento di Mbappé sulla corsia mancina, zona del campo preferita dal francese.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio per Osimhen: intreccio con Leao

A riferirlo è fichajes.net che inserisce Osimhen in una lista completata da altri interpreti di un certo spessore. Oltre a Gyokeres – per il quale però l’Arsenal sembra aver accelerato le trattative, pronto a far saltare il banco da un momento all’altro – occhio anche a Rafael Leao.

Il portoghese non è chiaramente una prima punta e quindi rappresenterebbe l’erede designato di Vinicius, per il quale le sirene dall’Arabia sono ritornate a suonare con una certa efficacia. Finora il calciatore ha sempre rispedito al mittente queste avances, ma non è escluso che con l’offerta giusta le resistenze dell’attaccante brasiliano possano essere superate.

Ad ogni modo, stando alla fonte sopra citata, solo uno dei tre profili presi in considerazione andrebbe a completare l’attacco delle Merengues che, dopo essere stati protagonisti di sessioni estive particolarmente impattanti da un punto di vista economico, ‘contano’ di chiudere prima qualche cessione. Ricordiamo che – contestualmente all’ultimo rinnovo – nel contratto di Osimhen è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro valida soltanto per l’estero. Anche per questo – al momento – la Juve parte più defilata nella corsa al bomber del Napoli.