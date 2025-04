Ten Hag trova squadra, sorpresa Roma: incastro con Motta e cifre UFFICIALI

Il tecnico olandese, accostato giocoforza alla Roma dopo la sua visita all’Olimpico, potrebbe approdare nella big delusa: duello con Motta

Di questi tempi, se sei un allenatore, oltretutto disoccupato dopo una traumatica separazione avvenuta sei mesi fa, e decidi di farti vedere dalle parti della Capitale per oltretutto assistere, da una posizione privilegiata come quella della Tribuna Monte Mario, ad una partita importante del club giallorosso, automaticamente entri nella lista dei papabili candidati alla panchina della Roma.

Questo, per dirla in breve, è quanto accaduto ad Erik ten Hag, l’ex allenatore del Manchester United che, ospite della famiglia Friedkin, ha fatto capolino nella tana della società giallorossa in occasione di Roma-Juve.

Nonostante le smentite di rito del suo entourage, che anche con modi infastiditi ha negato qualsivoglia coinvolgimento del loro assistito con le vicende di mercato della Roma, il nome di ten Hag è continuato a circolare nell’etere. ‘Colpa’ del mancato annuncio, da parte del club giallorosso, del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Claudio Ranieri sulla panchina del club a partire dal prossimo anno.

Tra i nomi attualmente più caldi, a dire il vero, ci sono quelli di Roberto Mancini e soprattutto di Stefano Pioli, ormai favorito d’obbligo perché profilo molto gradito allo stesso Sir Claudio, oltre che ai Friedkin.

Per l’ex guru dell’Ajax però nelle ultime ore si starebbe aprendo un’altra pista. In qualche modo ‘familiare’, visto che si tratterebbe di tornare in quella Premier League che ha amaramente salutato lo scorso novembre.

Da Thiago Motta a ten Hag: il Tottenham ci pensa

Tra le squadre che, nella stagione inglese ancora in corso, hanno deluso maggiormente le aspettative, non c’è solo il Manchester United, che peraltro non ha registrato significativi miglioramenti da quando il timone è stato preso da Ruben Amorim, chiamato a sostituire lo stesso ten Hag.

Il Tottenham di Ange Postecoglou, scivolato mestamente nella parte destra della classifica di Premier League, sta pensando da settimane a dare il benservito al tecnico australiano di origini greche a fine anno. Curiosamente, più volte era stato fatto anche il nome di Max Allegri come possibile condottiero da far arrivare in corsa, ma il toscano, accostato ovviamente anche alla Roma, ha declinato gentilmente l’offerta.

Secondo il betting analyst ‘Planetsport.com‘, in pole per la panchina degli Spurs ci sarebbe una vecchia e gloriosa conoscenza del club. Mauricio Pochettino, che ha già guidato i londinesi per tante stagioni nel recente passato. Sebbene dopo Iraola (attualmente al Bournemouth), Frank (Brentford), Marco Silva (Fulham) ed altri, ecco spuntare i nomi di Thiago Motta (il cui arrivo a Londra si paga oggi 13 volte la posta) e di ten Hag, ‘bancato’ a 14 ma dato in grande rimonta.