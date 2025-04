Ten Hag dopo i nuovo acquisti: hanno fatto tutto i Friedkin

La presenza dell’ex tecnico dello United sugli spalti dell’Olimpico per Roma-Juve ha scatenato nuove voci di mercato: il ruolo dei Friedkin

Snodo fondamentale nella stagione di entrambe le squadre – forse soprattutto per i giallorossi, che inseguivano i bianconeri in classifica – il match tra Roma e Juve è vissuto sul sottile filo dell’equilibrio in particolar modo nella ripresa, dopo l’immediato pareggio della Roma arrivato appena 3′ dopo il rientro in campo dei giocatori per il secondo tempo.

Alla fine è arrivato un pareggio che forse accontenta entrambe: anche la compagine capitiolina, come ammesso dallo stesso Claudio Ranieri, che a fine gara ha ammesso che, quando non risulta possibile vincere, si deve almeno esser bravi a non perdere. Missione compiuta, con la Roma ora pronta a tuffarsi nel derby di ritorno. Altra sfida dal sapore d’Europa.

La partita dell’Olimpico è stata anche caratterizzata da presenze eccellenti, in tribuna, accorse ad assistere alla sfida. Oltre ad Alexis Saelemaekers, squalificato, e a Paulo Dybala, infortunato ma voglioso di star vicino ai compagni nel rush finale della stagione, ha destato scalpore la presenza di Erik ten Hag, l’ex allenatore del Manchester United licenziato dai Red Devils nello scorso novembre dopo un disastroso avvio di stagione.

Nonostante le smentite di rito, prontamente declamate in pubblico dall’entourage dell’ex guru dell’Ajax, forse qualcosa bolle in pentola. Ne è convinta la stampa inglese, che ha fornito interessanti dettagli soprattutto sulla modalità di accesso all’impianto del mister olandese.

Ten Hag ospite dei Friedkin: per il dopo-Ranieri c’è anche l’olandese?

Curiosamente già rimpianto dalle parti di Old Trafford per via della disastrosa avventura del portoghese Ruben Amorim sulla blasonata panchina inglese (proprio ieri, prima di Roma-Juve, è andato in scena un noiosissimo derby di Manchester tra United e City, finito 0-0), l’allenatore olandese è stato ospite della famiglia Friedkin, che attraverso uomini di propria fiducia hanno accompagnato il manager lungo tutte le ore precedenti alla sfida dell’Olimpico.

Il ‘The Mirror‘, che ha preso a prestito alcune indiscrezioni già riferite dal ‘The Sun‘, sostiene che il 55enne ha fatto il check-in un un hotel romano domenica mattina, con delle modalità che di solito gli americani riservano ai nuovi arrivati nella famiglia giallorossa.

🔴Erik #tenHag arriva allo stadio Olimpico per #RomaJuve: telecamere non gradite, chi era con lui ci ha chiesto di abbassarle, poi è salito su in tribuna‼️

💥Ufficialmente l’entourage dell’olandese smentisce contatti con l’#ASRoma e che sia qui per i giallorossi@calciomercatoit pic.twitter.com/yg2Z8obxW0 — Francesco Iucca (@francescoiucca) April 6, 2025

Ovviamente nulla è emerso lato Roma, con Ranieri che, dopo la conferenza stampa choc pre-Lecce (quella in cui aveva chiuso le porte all’arrivo di Gasperini, dichiarando che il nuovo tecnico non sarebbe stato il piemontese) non risponde più a domande sul suo successore. Dall’Inghilterra però non si placano i rumors sull’ex allenatore dei Red Devils, accostato (considerando la particolare situazione della Juve con Tudor) alla stessa panchina della ‘Vecchia Signora‘. Un altro nome, insomma, nell’infinito calderone dei tanti profili in ballo per raccogliere la pesante eredità di Sir Claudio.