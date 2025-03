Lecce-Roma, Claudio Ranieri tra poco parlerà in conferenza stampa in vista della gara di sabato. Da Gasperini ad Allegri, ecco le sue parole

Torna il campionato e la Roma sabato sera sarà impegnata sul campo del Lecce. Una gara da vincere, senza dubbio, perché tutto passa da questa possibile affermazione per tenere vivi i sogni di qualificazione alla prossima Champions League.

Ma quella che stiamo vivendo è stata una settimana particolare, anche per via delle parole di Gian Piero Gasperini pronunciate dallo stesso tecnico lunedì scorso al Salone d’Onore del Coni quando ha ricevuto il premio Bearzot come miglior tecnico della passata stagione. E, senza dubbio, una domanda a Sir Claudio su questo tema verrà fatta. Alle 13 in punto è previsto l’inizio della conferenza. Che potrete seguire Live direttamente con noi.

Lecce-Roma, le parole di Ranieri

“Contro il Lecce sarà difficile. Loro dopo la sosta hanno fatto 5 punti e noi pochi. Abbiamo parlato del Lecce, sappiamo quello che dobbiamo fare”.

Su Gasperini: “Me l’aspettavo la domanda. Questa settimana abbiamo parlato di Gasperini, la prossima di un altro. La cosa che mi farà felice, e quelli che ho parlato non ne avete tirato fuori uno. La scadenza è quando il presidente lo vorrà dire, e lo conoscete. Quando lo vorrà dire, io ho risposto”.

Sulla scelta del nuovo allenatore: “Lo sceglieremo io e Ghisolfi, daremo una lista di papabili al presidente e il presidente sceglierà. E la sensazione è che sceglierà uno che proporremo. La piazza è importante, ma sappiamo che ama chi fa bene alla Roma per cui può essere che all’inizio non verrò apprezzato il nome ma credo che poi sì, ma sono i fatti che contano. La Roma vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze, io le ridirò quando il presidente dirà chi sarà, quello che ci aspettiamo. E dobbiamo aiutare il nuovo allenatore. Se io restassi perderemmo un altro, io non sono il futuro. Prima arriva, meglio è”.

Sulle parole di Paredes: “Io ho inciso dicendo che lo voglio il prossimo anno. Sta qui. Contano i fatti. Quando ha detto che ha fatto di tutto per tornare, io l’ho presa normalmente. Anche io ho sempre detto che voglio tornare a Roma”.

“Potete escludere tutti quelli che avete detto, Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma”. E poi su Hummels: “L’ultima volta che l’abbiamo visto in campo è stato molto sfortunato. Può essere titolare, sta bene, si allena bene come tutti gli altri, per cui ogni giocatore che è a mia disposizione potrebbe giocare”.

Sul presidente: “Quando ero al Chelsea l’ho visto più dopo che prima. Ditemi i presidenti nelle altri nazioni chi è quello che parla. E ditemi quale presidente americano parla in Italia. Perché è importante? Io ripeto quello che ha detto lui: vuole fare grande la Roma.

Su Koné: “Con me ha riposato ed era affaticato. E poi ha fatto bene con la Francia”.

Su Saelemaekers: “Sulla trattativa? Dovete parlarne con Ghisolfi. Sta tornando sul suo rendimento ed è uno che potrebbe iniziare dal primo minuto domani”.

“Con Dybala ho parlato, sta bene. Soddisfatto di come è andato tutto. Adesso deve solo aspettare. Il nostro staff medico farà di tutto per metterlo nelle migliori condizioni senza affrettare i tempi e senza ritardarli. Quello è un tendine che viene utilizzato dai chirurghi per fare il crociato, e si aspettano sei mesi. Questo non è stato un crociato, è stato tolto quel pezzettino e siamo fiduciosi per molto meno”.