Nuovo allenatore Roma: annuncio UFFICIALE di Ranieri

Dopo il pari con la Juve, in casa Roma c’è stato un annuncio ufficiale di Ranieri sul prossimo allenatore giallorosso

La Roma di Claudio Ranieri, dopo sette vittorie consecutive, ha pareggiato questa sera contro la Juve con il risultato finale di 1-1. A passare in vantaggio è stata la ‘Vecchia Signora’ con il gol di Locatelli, ma poi i giallorossi hanno riportato il risultato in parità con la rete realizzata da Shomurodov.

Questo pari contro la Juventus, di fatto, ha fatto guadagnare alla Roma un punto sull’Atalanta e sul Bologna, sempre in attesa della sfida di domani sera dei rossoblù contro il Napoli di Conte. La gara di questa sera dello Stadio Olimpico, di fatto, è stata molto equilibrata, anche se la ‘Vecchia Signora’ ha fatto soffrire un bel poì il team capitolino.

Dall’arrivo di Igor Tudor, di fatto, la Juventus mostra sicuramente più grinta di quando c’era Thiago Motta sulla panchina bianconera. Tuttavia, al netto dell’importanza della sfida con i bianconeri, il post gara è stato caratterizzato soprattutto da un annuncio di Claudio Ranieri.

Roma, Claudio Ranieri è netto sul suo futuro

Il tecnico della Roma, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti parlato così del suo futuro: “Perché fare passo indietro a fine stagione? Avevo già smesso l’anno scorso, ma poi non potevo dire di no alla Roma. Voglio vedere il mondo, l’ho girato ma non l’ho visto. Big Ben ha detto stop, è giusto che termini qui. Ci aspettavamo una Juve così, sapevamo che Igor Tudor avrebbe portato la sua grinta”.

Claudio Ranieri ha poi concluso il suo intervento: “Non ci hanno sorpresi, ma loro sono bravi. C’è da scommettere che la Juve arriverà quarta. Poi, di fatto, hanno segnato nel nostro momento migliore. Siamo stati bravi a pareggiare ad inizio secondo tempo. Poi l’importante è non perdere quando capisci che non puoi vincere. Derby? Partita bellissima ed intensa, ma che si commenta solo dopo. Speriamo che ci sia tanta tecnica in campo”.