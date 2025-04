Roma-Juventus, infortuni a raffica: altra tegola per Ranieri

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Juventus: intanto, emergono nuovi dettagli sulla probabile formazione dei giallorossi

L’attesa sta per finire. Tutto pronto all’Olimpico per un match mai banale e che in questa stagione assume ancor più valore. Roma e Juventus sono pronti a darsi battaglia in una sfida che ha tutta l’aria di potersi configurare un autentico spartiacque per la cavalcata dei giallorossi.

Complice il pareggio della Fiorentina, le due squadre hanno la grande possibilità di mettere un altro importante mattoncino in ottica Champions League. Ogni dettaglio, però, sarà fondamentale. A cominciare dall’undici titolare scelto da Ranieri per poi passare all’interpretazione della gara. A tal proposito, emergono novità importanti in casa giallorossa che chiaramente contribuiranno a rimescolare le carte in tavola. Come riferito da ‘Il Corriere dello Sport’ – infatti – a causa di un problema al polpaccio, un calciatore individuato come possibile titolare dello scacchiere della Roma sarà costretto a partire dalla panchina.

Roma-Juventus, nuovo stop per Pellegrini: da escludere un suo impiego dal 1′

Ci stiamo riferendo a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma nella giornata di ieri non si è allenato a causa del dolore provocato dalla botta al polpaccio. Il suo nome, però, è regolarmente presente nella lista dei convocati. Questo perché Ranieri spera comunque di riuscire a portare il suo centrocampista almeno in panchina. Ad ogni modo, va comunque escluso un suo impiego da 1′.

Una vera e propria tegola per il tecnico testaxccino che, dunque, sarà chiamato a rivedere le strategie iniziali. Pellegrini sarebbe infatti dovuto partire titolare: in una mediana completata da Koné o Paredes o sulla trequarti? Difficile dirlo, anche perché trapelano ancora dei dubbi sul modulo che Ranieri deciderà di utilizzare. Oltre ad un ‘compatto’ 3-5-2, infatti, non è da escludere un 3-4-2-1 con Baldanzi e Soulé alle spalle dell’unica punta Dovbyk.

Fatto sta, Pellegrini sarà disponibile solo per una manciata di minuti, il che impoverisce e non poco le soluzioni in termini di palleggio e di raccordo dell’azione da parte della Ranieri. Prosegue dunque una stagione caratterizzata da pochi alti e molti bassi per il capitano giallorosso, costretto a far fronte a diversi problemi fisici dall’inizio del campionato che – unitamente ad alcune scelte tattiche – lo hanno costretto a saltare gare importanti. Staremo a vedere quale sarà la decisione finale di Ranieri.