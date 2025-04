Infortunio prima di Inter-Roma: arriva l’annuncio UFFICIALE

Infortunio prima di Inter-Roma. La formazione di Claudio Ranieri è in attesa del derby ma si avvicina sempre più la sfida contro la capolista.

La Roma attende la sfida più sentita dell’anno. La Lazio si avvicina e si approssima anche quell’atmosfera unica che soltanto la stracittadina è in grado di regalare.

Claudio Ranieri cerca di preparare la squadra alla sua maniera. Con ferma determinazione ma senza eccessive tensioni. Vi sono partite in cui non vi è bisogno di caricare i giocatori. E’ derby e tanto basta. Concentrati sulla sfida dell’Olimpico e su nient’altro. Figuriamoci se il pensiero del tecnico romano si spinge fino alle prossime due settimane, alla sfida di San Siro contro l’Inter. La rincorsa della Roma alla prossima Champions League passerà, dopo il derby, attraverso la sfida interna del 19 aprile contro il Verona per poi salire a Milano e sfidare la capolista dell’ex Lazio, Simone Inzaghi.

Infortunio prima di Inter-Roma. Ci sarà l’ex Zalewski

E’ datata 27 aprile la sfida che porrà di fronte Inter e Roma. Una gara dal sapore particolare per Nicola Zalewski, esterno della Roma ora in prestito ai nerazzurri.

L’esterno polacco è però in dubbio per la grande sfida di San Siro. Costretto a lasciare il campo nel corso di Inter-Cagliari per un sospetto guaio muscolare, Nicola Zalewski ha lasciato a lungo con il fiato sospeso Simone Inzaghi ed i suoi compagni di squadra. Tutto sembra essere però rientrato. Nulla di grave per l’esterno polacco che ha voluto tranquillizzare tutti attraverso un messaggio via Instagram: “Grazie per i tantissimi messaggi. Fortunatamente si tratta solo di crampi, ma la cosa più importante oggi sono i 3 punti“. Pertanto tutto bene per l’Inter e per Nicola Zalewski. L’esterno polacco ci sarà contro la ‘sua’ Roma.

Sua, in verità, ancora per poco dal momento che il suo futuro sarà identico al suo presente. Nerazzurro.