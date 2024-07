Roma all’attacco: non solo Dovbyk e Soulé

Mentre proseguono le trattative per portare a Roma Dovbyk e Soulé, Florent Ghisolfi mette nel mirino un altro attaccante

La stasi di mercato lamentata per settimane dai tifosi giallorossi è stata violentemente interrotta da una gremita serie di indiscrezioni relative alle operazioni che Florent Ghisolfi avrebbe covato con cura, come quella conclusasi per il trasferimento di Samuel Dahl (giovane terzino dalle rosee prospettive).

In questa fase della sessione estiva la sensazione è che il nuovo direttore tecnico d’oltralpe abbia intenzione di chiudere la tanto chiacchierata questione offensiva, come le trattative per Artem Dovbyk e Matias Soulé manifestano con particolare evidenza. La parola d’ordine per il concepimento del nuovo trio offensivo è chiara: qualità.

Nulla è ancora confermato, ma nel caso in cui dovessero giungere nella capitale sia il bomber ucraino che il fantasista argentino, ecco che la fase offensiva giallorossa consocerebbe una considerevole impennata in termini di tecnica e creatività, poiché anche nel caso del centravanti del Girona ci troviamo di fronte ad un calciatore in grado anche di fraseggiare con qualità sulla trequarti avversaria.

Per confezionare definitivamente il nuovo trio offensivo, mentre l’affare Chiesa continua a navigare alla deriva (anche a causa di uno spiacevole atteggiamento del calciatore in questione, il quale avrebbe più volte snobbato i giallorossi poiché esclusi dalla corsa per la coppa dalle grandi orecchie), Ghisolfi ha segnato sul suo chiacchierato taccuino un nuovo nome.

Pronti 10 milioni per Akturkoglu

Colui che dovrebbe far dimenticare ai tifosi capitolini il livore accumulato per il mancato trasferimento di Federico Chiesa risponde al nome di Kerem Akturkoglu. Si tratta dell’attuale ala sinistra del Galatasaray, con cui, nel corso dell’ultima stagione, ha fatto segnare ben 12 marcature e 7 assist. Stiamo parlando di un classe ’98 dalle spiccate qualità palla al piede, acuite da un agilità fuori dal comune, garantitagli dai soli 173 centimetri di altezza.

Tecnico, rapido, particolarmente portato al dribbling (che come ben noto risulta oramai un requisito imprescindibile per generare superiorità numerica in fase offensiva, soprattutto in una lega come quella italiana, dove tattica e solidità difensiva sono due concetti difficili da ignorare anche per gli allenatori più coraggiosi) e piuttosto affezionato al gol, Aktürkoğlu appare come un compagno ideale per Dovbyk e Soulé.

Secondo quanto riportato sul suo account X(Twitter) da Mustafa Özgür Sancar, pare che il calciatore abbia manifestato ai turchi la propria volontà di trasferirsi all’estero, indicando Lille e Roma come le mete più probabili. Entrambe le società sarebbe difatti pronte a presentare al Galatasaray un’offerta intorno ai 10 milioni di euro.