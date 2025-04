Ancelotti come Mourinho: lista consegnata, il presidente ha deciso

Ancelotti come Mourinho. Il mercato degli allenatori è ormai importante quanto quello dei calciatori. E siamo soltanto all’inizio di una grande sfida. Per il più grande obiettivo.

Quando si parla di Brasile ci si può immaginare travolti dalla trascinante atmosfera del Carnevale di Rio de Janeiro oppure assolati sulle splendide spiagge di Copacabana.

Il Brasile è anche la musica di Chico Buarque o di Caetano Veloso. Il Brasile è anche Pelé, la Perla Nera, il calcio nella sua massima espressione. Insuperato ed insuperabile. La sua nazionale è la più titolata del mondo ed anche la più ambita. Anche in questo momento in cui il calcio brasiliano sembra attraversare un momento di difficoltà. Le sconfitte contro la rivale di sempre, l’Argentina, lasciano sempre in bocca un sapore amarissimo. La disfatta subita lo scorso 26 marzo è un’onta difficile da dimenticare. Quel 4-1 maturato nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 pesa come un macigno sul presente ed indica forzatamente la strada da percorrere nell’immediato futuro. Il primo passo è il cambio di guida tecnica.

Chi sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile?

Ancelotti come Mourinho. La scelta è un’altra

Per la panchina più affascinante, e ricca di suggestioni, del mondo sembrano pronti a sfidarsi i più grandi allenatori. A fare il punto della situazione sul possibile nuovo commissario tecnico verdeoro ci ha pensato sportmediaset.mediaset.it.

Se dovesse decidere il presidente della Cbf, la federazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues, il preferito sarebbe, senza alcun dubbio, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. Eppure il tecnico emiliano dovrà battere la concorrenza non solo di Pep Guardiola ma anche di José Mourinho. Il tecnico portoghese, ex Roma, è infatti l’ultima idea, in ottica nazionale ‘verdeoro’, in ordine di tempo. Al termine di questa stagione José Mourinho potrebbe lasciare la Turchia ed il Fenerbahce. Il tecnico portoghese potrebbe pertanto diventare anche il primo commissario tecnico straniero nella storia della Seleçao. Un incarico ‘speciale’ per lo Special One. Al momento il favorito sembra però essere un altro portoghese, ovvero Jorge Jesùs, tecnico del club arabo dell’Al Hilal. Al momento.