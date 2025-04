Cortocircuito Juve-Roma, scambio e cash: l’affare scuote la Serie A

Si scaldano i motori in vista delle prossime tracce di mercato: la trattativa cambia le carte in tavola.

A pochi giorni dal fischio d’inizio della gara contro la Juventus, la testa degli uomini di Ranieri è chiaramente rivolta al big match in programma domenica sera all’Olimpico. Un vero e proprio turning point per Dovbyk e compagni che, grazie al filotto di risultati utili consecutivi, hanno rilanciato in modo convinto la propria candidatura per un piazzamento in zona Champions League.

Il modo con il quale i giallorossi chiuderanno la stagione in corso – chiaramente – influenzerà in modo decisivo anche la prossima campagna acquisti. Benché non siano poche le tracce che, almeno a livello di sondaggi esplorativi, sta continuando a monitorare Ghisolfi, la Roma deve aspettare i prossimi sviluppi. A cominciare dalla scelta legata al nuovo allenatore, ma non solo. Ad ogni modo, tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica giallorossa, impossibile non menzionare l’attacco. Non è certo un mistero il fatto che la Roma abbia inserito nei propri dossier diversi nomi per puntellare lo scacchiere offensivo. Alcuni calciatori, in realtà, sono stati già seguiti nei mesi scorsi. Altri, invece, potrebbero improvvisamente caracollare spifferi e indiscrezioni di mercato. In questo senso, occhio agli intrecci con Napoli e Atalanta.

Calciomercato Roma, da Lucca al domino Lookman: scambio improvviso e Juve KO

Intervenuto nel corso di 1 Station Radio, il giornalista Armando Areniello ha fornito una chiave di lettura interessante in merito alle prossime mosse di mercato del Napoli, intenzionato a rinforzare l’attacco con almeno un innesto pesante. A tal proposito, tra i nomi che scaldano maggiormente gli Azzurri ci sono proprio Lucca (sondato dalla Roma in tempi e in modi diversi) e Lookman, per il quale il DS Manna potrebbe decidere di sacrificare Raspadori.

Le parole di Areniello sull’argomento: “Per Lookman il Napoli potrebbe offrire una contropartita interessante come Giacomo Raspadori per abbassare la valutazione dell’Atalanta che parte da 60 milioni di euro“. Affare che, se effettivamente dovesse concretizzarsi, obbligherebbe Roma e Juve a rivedere le proprie strategie. Giuntoli, infatti, si è mosso da tempo per l’attaccante dell’Atalanta con il cui entourage i contatti sono costanti. In un mosaico ancora tutto da definire, la Roma non ha smesso di seguire Raspadori per il quale, però, il Napoli fino a questo momento non ha aperto alla formula del prestito. Staremo a vedere cosa succederà.