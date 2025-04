Calciomercato Roma, Inter bloccata: addio già annunciato

Calciomercato Roma. Nonostante si stia entrando nella fase calda del campionato dei giallorossi, il mercato non smette di lanciare illazioni.

Sale la febbre dalle parti di Trigoria. La sfida di domenica sera all’Olimpico che vedrà la Roma affrontare la Juventus dell’ex Lazio Igor Tudor avvicina sempre di più.

E’ iniziato il conto alla rovescia verso una sfida che potrebbe risultare determinante per agguantare il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato il cui conseguimento, o meno, impatterà in maniera decisiva sulla programmazione della società capitolina. Fin troppo facile infatti prevedere come i denari provenienti dalla massima competizione europea per club potrebbero cambiare in meglio i programmi di rafforzamento della Roma. Un risultato che potrebbe assicurare una campagna acquisti importante da offrire in dono al nuovo tecnico. Una campagna acquisti che in casa Roma sta già prendendo forma attraverso l’individuazione di profili di giocatori ritenuti idonei al progetto.

Ed iniziano a spuntare i primi nomi.

Calciomercato Roma ed il futuro di Facundo Medina

Di questi tempi si procede, più che mai, a fari spenti per non insospettire la concorrenza. Nonostante tale astuto accorgimento la concorrenza non manca mai.

E la concorrenza sembra infatti non mancare in riferimento a Facundo Medina, classe 1999, difensore argentino del Lens. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Uriel Iugt attualmente il difensore argentino è impegnato a valutare interessanti, e possibili, opportunità di mercato in vista della prossima sessione estiva e “L’ASRoma ha mostrato interesse“. Facundo Medina è legato al Lens da un contratto con scadenza 30 giugno 2026.

Sul difensore del Lens però non vi è soltanto la società giallorossa. Anche la società nerazzurra è sulle tracce del difensore argentino. Operazione non facile da portare a compimento dal momento che il club francese valuta l’ex River Plate 20 milioni di euro. Il Lens è forte di un contratto fino al 2028.

Juventus, Milan, Inter, Roma ed un club inglese. La fila dietro a Facundo Medina sembra aumentare ogni giorno di più. Esattamente come le difficoltà per acquistarlo.