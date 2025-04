Salta la Roma, UFFICIALE: out tre settimane

Emergono novità sulla lunga serie di infortuni che di recente stanno colpendo gran parte della massima lega italiana

Il match di domenica sera con la Juventus di Igor Tudor potrà rispondere al dubbio oramai assillante che sta perseguitando il popolo giallorosso tra i vicoli della città eterna: la Roma è realmente in lizza per un posto in Champions League?

Qualcuno, osservando il rendimento degli uomini di Ranieri nelle ultime settimane e la classifica, potrebbe rispondere frettolosamente che non vi sono dubbi sul fatto che i giallorossi possano lottare fino all’ultima giornata per qualificarsi per la Coppa dalle grandi orecchie, tuttavia vi è da considerare quello che da ora in poi sarà letteralmente un calendario di ferro.

Il primo appuntamento di questo ostico calendario sarà proprio lo scontro con i bianconeri del tecnico croato, dal quale si potrà comprendere più precisamente lo spirito con cui i capitolini si affacceranno all’ultimo capitolo di una stagione a dir poco controversa, caratterizzata da una serie di sali e scendi semplicemente impressionanti.

Uno dei temi più delicati in questo momento della stagione è senza dubbio alcuno quello relativo alla condizione fisica dei calciatori, costretti a dare il meglio di se stessi dopo aver giocato trentuno giornate (e per le big bisogna aggiungere una massiccia dose di appuntamenti europei consumati). Non è un caso che, proprio come i fiori della primavera, in questi giorni stiano spuntando nuovi infortuni in diverse squadre, alle volte in grado di modificare radicalmente l’assetto tecnico-tattico di una formazione (basti pensare a quanto avvenuto a Roma con Paulo Dybala).

Suslov salta Roma-Verona: out per lesione muscolare

Dopo l’ostacolo Juve gli uomini di Ranieri si troveranno a fronteggiare un’altra diretta rivale per la zona Champions, ovvero la Lazio di Baroni, in un match che, trovandosi le due romane a pari punti, sembra già caricarsi di un’importanza difficile da definire a parole.

A quel punto, dopo questi due scontri diretti dal coefficiente di difficoltà altissimo, la Roma, e soprattutto la tifoseria, potranno farsi un’idea più chiara delle reali chance che i giallorossi hanno di acciuffare un posto tra le prime quattro del campionato.

In ogni caso, una volta confrontatosi con biancocelesti e bianconeri, i capitolini dovranno accogliere all’Olimpico il Verona di mister Zanetti, a cui, tuttavia, mancherà una pedina a dir poco preziosa dello scacchiere.

Si tratta di Tomas Suslov, il quale, a causasse di una lesione muscolare, sarà costretto in infermeria per le prossime tre settimane. Una notizie a dir poco spiacevole per Zanetti, che nello slovacco aveva trovato un punto di riferimento tecnico a cui rivolgersi senza soluzione di continuità.