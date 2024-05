Dalla Roma alla Juventus: colpo di coda Friedkin, così cambia tutto

L’intreccio di mercato vede chiama in causa anche le mosse di Roma e Juventus. L’occasione non è assolutamente da escludere: ecco cosa sta succedendo.

Nonostante il pareggio ottenuto contro la Juventus non abbia consentito alla Roma di recuperare terreno sul Bologna, non sono pochi gli aspetti positivi su cui De Rossi può far tesoro. A cominciare dalla grande reazione avuta negli ultimi venti minuti della sfida contro i bianconeri, quando occasioni da ambo le parti hanno reso assolutamente incerto il risultato finale.

Con il sogno Champions ancora tutto da cullare, è inevitabile che i giallorossi si giochino tanto in un finale di stagione che definire palpitante sarebbe solo un eufemismo. La conquista o meno di un posto “al sole” nella massima competizione continentale, del resto, ricoprirà un grande valore anche in sede di calciomercato. Discorso diverso, ma fino ad un certo punto, è quello che riguarda i calciatori della Roma in scadenza di contratto. Tra questi, piuttosto incerto appare il futuro di Leonardo Spinazzola che, come rivelato da asromalive.it, è seguito in Italia da Atalanta e Milan.

Calciomercato Roma, anche Juve e Barcellona su Spinazzola: lo scenario

Sebbene le chances relative ad un possibile rinnovo di Spinazzola non siano ridotte al lumicino, la sensazione è che le prossime settimane saranno assolutamente decisive, in un senso o nell’altro. Oltre al Milan che, come già evidenziato dalla nostra redazione, ha cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra, occhio alle ipotesi Juventus e Barcellona.

Grazie ad un finale di stagione positivo, Spinazzola è ritornato a calamitare l’interesse di diversi club. Secondo TMW la corsa per l’esterno giallorossa rischia di diventare più ingarbugliata che mai. Negli ultimi giorni, infatti, anche il Barça e la Juve avrebbero mosso i primi passi per capire eventuali margini di manovra e ritagliarsi spiragli importanti. Tuttavia, nulla è ancora deciso. Offerte concrete tali da far saltare il banco non sono state ancora avanzate. Ragion per cui, nel caso in cui i Friedkin decidessero di rompere gli indugi, la Roma potrebbe ancora fare la voce grossa e risolvere a proprio vantaggio la contesa. Tanti sondaggi, insomma: il momento della resa dei conti è sempre più vicino.