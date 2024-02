Due big su Spinazzola: resta in Serie A | ASRL

In scadenza di contratto a giugno, Leonardo Spinazzola a parametro zero fa gola a diversi club, non solo in Arabia

Ancora alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha messo fuori causa verso la fine del primo tempo contro il Verona, Leonardo Spinazzola spera di regalarsi una seconda parte di stagione da protagonista agli ordini di Daniele De Rossi. L’arrivo di Angeliño ha creato una concorrenza importante sulla sua fascia, anche se lo spostamento di Nicola Zalewski sulla linea dei trequartisti ha lasciato praticamente immutate le possibilità di titolarità dell’ex Juventus.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2024, l’esterno umbro, per stessa ammissione del suo agente, Davide Lippi, quasi sicuramente non rinnoverà la propria intesa con la Roma. Sin dalla scorsa estate, le sirene provenienti dall’Arabia bussano alla porta del calciatore che, tuttavia, preferirebbe proseguire la propria carriera in Europa. Nel corso della finestra invernale di calciomercato, si è parlato anche di potenziali offerte dalla Premier League e dell’interessamento del Galtasaray, ma la possibilità di prendere il 30enne a parametro zero stuzzica anche le fantasie della Serie A.

Calciomercato Roma, doppietta italiana per Spinazzola

Non a caso nelle scorse settimane è emersa la candidatura dell’Atalanta. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, tuttavia, quella nerazzurra non è l’unica squadra italiana sondata dall’entourage del calciatore. Con un solo terzino sinistro di ruolo (Theo Hernandez), il Milan è stato interrogato sulle possibilità di un approdo in rossonero di Spnazzola. I rossoneri preferirebbero però investire su un profilo più giovane, come testimonia il lungo corteggiamento a Juan Miranda, raffreddatosi ultimamente per le elevate commissioni richieste.

In scadenza con il Betis Siviglia, il 24enne di Olivares di recente ha riconsiderato l’ipotesi di una permanenza in Liga, dove può contare sull’interesse di Atletico Madrid e Real Sociedad. Tornando in Serie A, per il numero 37 giallorosso non si può trascurare l’ipotesi Fiorentina, ma la stessa può decollare solo in caso di partenza di Cristiano Biraghi.