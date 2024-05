Gasperini incendia Atalanta-Roma: match rinviato, il “giallo” è esploso

Le parole di Gasperini nel post partita della sfida vinta dagli orobici contro la Salernitana hanno inevitabilmente sollevato nuove polemiche. Il motivo

Grazie al successo ottenuto contro la Salernitana, l’Atalanta di Gasperini è riuscita a rosicchiare altri due punti alla Roma, agguantandola a quota 60 punti. Il confronto del Gewiss Stadium in programma domenica 12 maggio alle 20.45, sotto questo punto di vista, ha tutta l’aria di configurarsi come un passaggio cruciale per Dybala e compagni.

I nerazzurri dovranno infatti recuperare anche un’altra gara, quella in programma contro la Fiorentina rinviata per ben noti motivi. Intervenuto nel post partita della sfida contro la Salernitana, Gasperini è ritornato sull’argomento, lanciando di fatto una frecciata a De Rossi, che sulla data del recupero della sfida dell’Atalanta aveva espresso il suo parere. Ecco la “risposta”, neanche troppo velata, di Gasperini: “Contro la Roma non è decisiva, solo quando ci sarà la matematica potremo fare altri tipi di ragionamenti. Voglio sottolineare una cosa: non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro”.