Erede Lukaku e nuovo Ds: doppietta Roma

Sono giorni caldi in casa Roma, sia dal punto di vista sportivo, sia in ottica calciomercato con il nuovo direttore sportivo in arrivo

Giovedì la dura trasferta a Leverkusen per provare a ribaltare lo 0-2 contro il Bayer, domenica lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League in casa dell’Atalanta. In poco più di tre giorni, la Roma si gioca praticamente tutto in vista della prossima stagione, ma non solo sul rettangolo verde. Nei prossimi giorni è infatti atteso l’annuncio del nuovo direttore sportivo, che avrà l’arduo compito di imbastire il calciomercato estivo, rientrando negli angusti limiti del settlement agreement della Uefa.

Dan e Ryan Friedkin hanno ormai scelto il profilo che raccoglierà l’eredità di Tiago Pinto, lasciando molto probabilmente in ascoltati i consigli di Daniele De Rossi, che aveva suggerito i nomi di Nicolas Burdisso e Frederic Massara. Nelle ultime ore sono emerse nuove candidature dall’estero con un nome che più di altri avrebbe convinto la proprietà americana e il suo staff più ristretto.

Calciomercato Roma, il nuovo Ds porta l’erede di Lukaku

Secondo ‘Sky Sport’, la scelta potrebbe ricadere su Florent Ghisolfi. Artefice insieme a mister Farioli dell’ottima annata del Nizza, il dirigente francese, qualora dovesse realmente approdare nella Capitale, avrà subito delle belle gatte da pelare. La Roma, come è noto, dovrà fare circa 30 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno, prima di poter prendere una decisione definitiva sui colpi in entrata e sul riscatto dei giocatori attualmente in prestito.

Tra questi, c’è anche Romelu Lukaku. Contro la Juventus, l’attaccante belga ha trovato il suo ventesimo gol stagionale e di certo non è il suo rendimento a generare dubbi sulla conferma, quanto gli elevati costi del cartellino e dell’ingaggio. Ecco perché già da tempo gli scout giallorossi stanno monitorando anche altri profili. Tra questi c’è anche un pupillo di Ghisolfi. Stiamo parlando di Terem Moffi, portato la scora estate al Nizza per 22 milioni e autore di 11 gol in stagione.