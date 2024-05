Chiesa alla Roma, Juventus già avvisata

Chiesa alla Roma, la situazione attorno all’attaccante della Juventus stuzzica molto anche dentro i giallorossi. I bianconeri hanno capito che si devono muovere in fretta

Il futuro di Federico Chiesa tiene banco. Ieri sera, all’Olimpico, il giocatore della Juventus è stato uno dei migliori in campo: devastante in alcune circostanze e poi quando Allegri lo ha levato dal terreno di gioco i bianconeri hanno abbassato il proprio baricentro concedendo alla Roma delle occasioni nel finale che avrebbero potuto cambiare le sorti del match.

Ma rimane la prestazione del classe 1997, che come sappiamo è stato accostato alla Roma nel corso delle ultime settimane (con una presunta chiamata anche di Daniele De Rossi), e che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025. Si parla di rinnovo ponte – secondo calciomercato.com – per un solo anno per poi prendere una decisione definita. Ma nel caso questo accordo saltasse allora sarà addio tra pochi mesi, con i giallorossi che ci potrebbero pensare. Non semplice come cosa, ovviamente.

Chiesa alla Roma, la situazione

De Rossi ha detto chiaramente nell’ultima conferenza stampa prima della gara contro la Juve di volere giocatori di un certo tipo, con certe caratteristiche. E queste caratteristiche sono quelle che ha Chiesa: veloce sulla fascia, voglia matta anche di andare ad aggredire l’avversario in fase di non possesso palla, velocità d’esecuzione. Ecco perché piace dalle parti di Trigoria.

Ma, sempre secondo la fonte citata prima, la situazione non sarà semplice per la Roma. Perché oltre il club capitolino sulle tracce di Chiesa ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che lo ha approcciato un paio di anni fa e che non lo ha mai perso dai radar. Le prossime, quindi, saranno settimane abbastanza calde sotto questo aspetto. Anche perché dalle parti di Torino, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, le situazioni più spinose le vorrebbero chiudere prima dell’inizio dell’Europeo, quindi entro i primi giorni di giugno. E tra queste c’è anche il rinnovo di Chiesa.