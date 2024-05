Annuncio UFFICIALE: salterà Roma-Genoa

Alla viglia del match tra la Roma di De Rossi e il Genoa di Alberto Gilardino, giunge l’ufficialità in merito ad un assente di pregio

La Roma di Daniele De Rossi è uscita stanca e ferita dal girone dell’inferno che il calendario le ha riservato nel corso dell’ultimo mese e, adesso, mancano due appuntamenti della massima lega italiana per chiudere una stagione a dir poco rocambolesca.

Il continuo sali e scendi emotivo è stato brutalmente appiattito dagli esiti di un periodo indubbiamente complesso, composto da scontri diretti su scontri diretti.

Adesso, i giallorossi si preparano ad affrontare il Genoa di mister Gilardino che, al netto di una reputazione sensibilmente meno luccicante rispetto alle formazioni incontrate di recente dai capitolini, possiede svariati elementi in grado di mettere in difficoltà i giallorossi. In attesa della conferenza stampa di Daniele De Rossi, queste sono state le parole di Gilardino.

Malinovskyi torna in panchina, Messias resta a casa

Il tecnico del grifone, dopo aver compiuto le consuete dichiarazioni di rito, ha aggiornato sulle condizioni della rosa e sui probabili assenti per la sfida con gli uomini di De Rossi: “Abbiamo recuperato in parte Bani, Vitinha e Malinovskyi. Per quanto riguarda Messias non sarà della gara. Dico in parte perché è poco che si allenano con la squadra, li porterò in panchina perché è giusto che stiano con la squadra”.

Gilardino prosegue: “Vediamo se uno dei tre, o due dei tre potranno entrare domani o nell’ultima gara della stagione. Speriamo che dalla prossima settimana possa rientrare Junior”. Dunque… da una parte un notizia non particolarmente piacevole per la Roma – viste e considerate le rinomate qualità di Ruslan Malinovskyi, il quale potrebbe rientrare dall’infortunio proprio nel corso della serata di domani – dall’altra De Rossi può esultare, alla luce del fatto che Junior Messias non entrerà nel rettangolo verde.