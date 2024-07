Doppietta Roma, hanno già firmato il contratto

La Roma ha pronta una doppietta sul mercato che verrà finalizzata proprio in queste ore: una scelta precisa di De Rossi e Ghisolfi

La società giallorossa sembra aver accelerato sul mercato nelle ultime ore, sia per quanto concerne gli acquisti che alcune cessioni. Il ds francese sta provando a completare più operazioni possibili prima dell’inizio del campionato.

Le mosse che caratterizzano il mercato della Roma iniziano ad essere chiare e alle parole stanno seguendo i fatti. Si era detto di una squadra che sarebbe dovuta essere più giovane e sostenibile, più attenta all’età e alle prospettive dei propri calciatori, con più fame e meno senso di appagamento. De Rossi e Ghisolfi si sono intesi sin dall’inizio su questo progetto e adesso i Friedkin sembrano aver messo mano al portafoglio per realizzarlo. Molte critiche e scetticismo erano giustamente piovute sulla proprietà americana nelle ultime settimane, visto che di acquisti di livello non ce n’era nemmeno l’ombra.

La trattativa Soulé e l’inserimento su Dovbyk sembra invece aver sbloccato la situazione, per la felicità del tecnico di Ostia che vede finalmente il suo progetto prendere corpo. Una volta messi a segno i colpi in attacco, la Roma avrà bisogno anche di cedere qualche altro pezzo della propria rosa per continuare ad acquistare. Finora sono usciti, a parte i parametri zero e i fine prestito, solo Belotti e Aouar, che hanno portato in dote circa 17 milioni. Per quanto riguarda Oliveras, invece la trattativa con l’Al-Ittihad si è definitivamente inceppata.

La Roma cede due giovani in prestito: Pagano e Cherubini vanno in Serie B

Tra i giovani che la Roma intende valorizzare in prima squadra ci sono Pisilli e Mannini, che probabilmente Daniele De Rossi terrà in prima squadra, al pari di Joao Costa. Chi invece dovrà andarsi a fare le ossa sono Pagano e Cherubini, già con le valigie in mano. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio in questi minuti, i due hanno già firmato con altre squadre.

Riccardo Pagano andrà a giocare al Catanzaro, mentre Luigi Cherubini si accaserà alla Carrarese. Entrambi in prestito, entrambi in Serie B, entrambi in prestito, con la speranza che possano mettere nelle gambe quei minuti necessari per fare quell’esperienza che poi tornerà utile anche in chiave Roma. Soprattutto per Cherubini è cambiato tutto dall’arrivo di De Rossi, visto che dalla possibile firma con la Juve si è giunti al rinnovo di contratto e alla valorizzazione nella serie cadetta. DDR è stato chiaro: non intende ripetere gli errori che sono stati fatti con Calafiori e Frattesi, cercando di salvaguardare i migliori prodotti del settore giovanile.