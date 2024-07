Visite mediche e firma: Dahl è già a Roma

L’arrivo di Samuel Dahl alla Roma ora è cosa fatta: l’attesa è finita con lo sbarco del terzino svedese nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche

Dopo una trattativa abbastanza lunga con il Djurgardens, alla fine Ghisolfi è riuscito a trovare l’accordo per il terzino sinistro che mancava a De Rossi. Con meno di 10 milioni è stata sistemata la corsia mancina, considerando anche i 5 sborsati per il riscatto di Angelino.

Dopo aver disputato anche l’ultima gara da titolare con il suo Djurgardens, nell’andata del turno preliminare contro il Niedercorn, Samuel Dahl ha potuto lasciare la Svezia per dirigersi a Roma. Con un volo sbarcato nella Capitale attorno alle 10.15, il ragazzo classe 2003 è entrato a far parte della lista di 4 nomi che Florent Ghisolfi ha messo a disposizione di Daniele De Rossi dall’inizio del mercato. Dopo Sangaré, Le Fee e Ryan, ora è la volta del terzino sinistro di 21 anni, che sulla carta dovrà fare da alternativa ad Angelino.

Il ds francese ha sempre creduto fortemente in questa trattativa, tanto da investire alla fine una cifra attorno ai 4 milioni euro (più eventuali bonus non semplicissimi da raggiungere). Battuta la concorrenza del Feyenoord, che si era inserito sul ragazzo nelle ultime ore, provando a convincere il club di appartenenza con un’offerta più sostanziosa. Dahl ha sempre voluto fortemente la Roma, come dimostrato già in qualche dichiarazioni pubblica rilasciata in Svezia.

Samuel Dahl atterrato a Fiumicino: De Rossi ha il suo nuovo terzino sinistro – FOTO & VIDEO

Adesso nel programma di Samuel Dahl ci sono subito le visite mediche in mattinata e poi lo sbarco a Trigoria per conoscere i nuovi compagni e il mister Daniele De Rossi. Considerando che la sua stagione era già cominciata da diverse settimane, dal punto di vista fisico dovrebbe essere più avanti rispetto al resto del gruppo e per questo non è da escludere che possa essere portato in panchina già domani per l’amichevole contro il Tolosa, se sussisteranno i tempi tecnici per finalizzare il trasferimento.

Una volta atterrato a Fiumicino e uscito dai Terminal, il ragazzo svedese si è concesso ad una posa per una prima foto da giallorosso, come immortalato anche dal nostro inviato. Ad accoglierlo c’era anche il responsabile dell’area comunicazione Gianni Castaldi che lo scorterà nei suoi primi passi da romanista.