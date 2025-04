Infortunio muscolare, UFFICIALE: salta Roma-Juve

Domani un giocatore salterà Roma-Juve per colpa di un infortunio muscolare.

La Roma di Claudio Ranieri, di fatto, è attesa da una gara davvero fondamentale. Domani sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri ospiteranno allo Stadio Olimpico la Juventus di Igor Tudor.

In caso di successo contro la ‘Vecchia Signora’, visto che il Bologna di Vincenzo Italiano sfiderà in casa lunedì sera il Napoli di Antonio Conte, la Roma potrebbe fornire un grosso colpo nella lotta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche se, come ammesso dallo stesso Ranieri in conferenza stampa, la Juve è diversa dal cambio di panchina.

Con Igor Tudor, infatti, la squadra bianconera sembra essere molto più viva rispetto alle ultime settimane agli ordini di Thiago Motta. Nel frattempo, però, per questa gara così importante tra Roma e la ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare un’assenza importante.

Roma-Juve, infortunio muscolare per Mattia Perin: il portiere non sarà convocato da Tudor

Come comunicato dalla stessa Juventus, infatti, Mattia Perin non è più tra i convocati di Igor Tudor per colpa di un infortunio muscolare. L’estremo difensore, di fatto, ha sentito del dolore durante l’ultimo allenamento. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno gli esami di rito per capire le sue reali condizioni.

Al suo posto, dunque, Igor Tudor ha convocato Daffara. Mattia Perin partirà comunque con la squadra per Roma con l’intento di fare forza ai suoi compagni per questa gara così importante.