Alla Juve insieme a Conte: addio Roma

Calciomercato Roma, la stima di Conte nei suoi confronti non si discute. E la possibilità di un addio alla fine della stagione è sempre molto alta. La situazione

Domani c’è Roma-Juventus. Una partita che i giallorossi devono cercare di vincere a tutti i costi se vogliono rimanere aggrappati alla possibile qualificazione alla prossima Champions League. Quello che ha fatto Ranieri è sotto gli occhi di tutti: nessuno immaginava, nel momento in cui il tecnico ha preso il posto di Juric, che a questo punto della stagione ci sarebbe stata questa possibilità.

Dirà addio alla panchina, Sir Claudio, al termine di questa stagione. E la Roma ormai ha deciso di prendere uno tra Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. La corsa, a quanto pare, si è ristretta a questi due nomi dopo il no a Gasperini. Si è parlato anche di Antonio Conte, come sappiamo: adesso al Napoli, difficilmente rimarrà al termine di questa stagione. Per lui c’è la Juventus – ma anche il Milan e il Real Madrid – e in caso di passaggio proprio in bianconero potrebbe pescare nella Roma.

Pellegrini con Conte alla Juventus: lo scenario

Questa mattina la Gazzetta dello Sport parla di Lorenzo Pellegrini. Domani sarà titolare ma il suo futuro, così come lo è stato nello scorso mese di gennaio, rimane davvero in bilico. Il capitano dei giallorossi potrebbe essere ceduto e “per le qualità tecniche dimostrate ampiamente, ancora un solo anno di contratto, e una caratteristica che tutti gli allenatori sanno apprezzare: la capacità di far gol” si legge sul giornale, non è detto che qualcuno non bussi alla porta della Roma per strapparlo alla fine di questa annata.

“Ne ha fatti più di sessanta in carriera. Qualcuno se la sentirebbe di escludere che in un nuovo ambiente non sarebbe capace di tornare quel calciatore?” si domandano al giornale sportivo. In tutto questo c’è da mettere in evidenza un altro fatto: Conte lo stima e lo avrebbe voluto nel suo Napoli nei mesi scorsi. Siamo quasi certi che, qualora dovesse cambiare squadra, e non solo, potrebbe cercarlo di nuovo.