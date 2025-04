Firma stellare per Allegri, Serie A snobbata: ha già preso il volo

Il futuro di Massimiliano Allegri rappresenta un crocevia importante anche in ottica Roma. L’indizio non è affatto passato inosservato

Tra i tanti temi che continuano a calamitare l’attenzione mediatica, quello riguardante la prossima panchina di Massimiliano Allegri non può passare sotto silenzio. Dopo l’addio alla Juventus, il tecnico livornese è ancora alla ricerca di un progetto stimolante che gli permetta di rimettersi in gioco. La Roma, in tempi e in modi diversi, ha lanciato dei segnali piuttosto concreti all’indirizzo dell’ex allenatore della ‘Vecchia Signora’, che nei giorni scorsi ha visto da vicino uno degli ultimi allenamenti del Parma alla vigilia della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La voglia di Allegri di rimettersi in gioco trovando un progetto capace di valorizzarne le qualità è tanta. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, il tecnico livornese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Posto che il suo potrebbe prepotentemente ritornare in auge qualora Conte dovesse lasciare il Napoli, senza trascurare l’eventuale ritorno di fiamma del Milan, i bookmakers si stanno scatenando in merito alla futura panchina di Allegri. Fino a questo momento, però, al di là di qualche timido abboccamento dalla Premier League e dall’Arabia, nessun club estero è riuscito a convincere Allegri con una proposta impattante in grado di far saltare il banco. Almeno per adesso.

Allegri sorprende tutti, bookmakers scatenati: ecco cosa sta succedendo

Da sempre molto attivi in questo genere di situazioni, i betting analyst d’Oltremanica hanno infatti riaperto un canale che sembrava essersi ormai interrotto in modo definitivo. Visto il futuro di Carlo Ancelotti ancora tutto da scrivere – la Roma, a proposito, non sta smettendo di cullare il sogno di riportare nella Capitale ‘Don Carlo’ – resta assolutamente aperta la corsa alla panchina dei Blancos.

Benché la pista più calda – anche in ottica bookmakers – continui ad essere quella che porta a Xabi Alonso, seguito a ruota da Iraola e Raul, occhio alle sorprese. Oltre all’affascinante Zidane bis, bancato da Betting Odds 13 volte la posta, nel ‘listone’ sono presenti due allenatori che la Serie A la conoscono molto bene. Uno è Antonio Conte, la cui possibile firma con le Merengues si trova in quota da 21 a 34 volte la posta a seconda dei siti scommesse presi in considerazione.

L’altro è proprio Massimiliano Allegri per il quale non sarebbe affatto chiusa la possibilità di accettare quel Real Madrid alla cui offerta il tecnico livornese disse ‘no, grazie’ in più di una circostanza per prolungare la sua esperienza all’ombra della Mole. Un possibile clamoroso binomio Allegri-Real Madrid si trova in quota sia a 26 volte la posta che a 34. Ai posteri, insomma, l’ardua sentenza. Nessuna pista può essere esclusa a priori anche se, per tutta una serie di motivi, la strada che lo (ri)porterebbe in Serie A è quella più calda per il futuro di Allegri. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo…