Dybala sul tetto del mondo, Joya Argentina: “Ci vuole coraggio”

L’Argentina ha vinto il Mondiale in Qatar dopo una finale al cardiopalma contro la Francia. Anche Paulo Dybala è riuscito a lasciare il segno

L’Argentina guidata da Lionel Scaloni ha raggiunto il tetto del mondo, trionfando ai calci di rigore sulla Francia nei Mondiali in Qatar. La kermesse internazionale si chiude con la vittoria dell’Albiceleste, che torna Campione del Mondo dopo 36 anni esatti. Lionel Messi ha trascinato ancora una volta i suoi, siglando una doppietta ed illuminando la gara con giocate di prestigio. A fine gara c’è stata anche gloria per il giallorosso Paulo Dybala. Ecco il verdetto in diretta sul calcio di rigore calciato dalla Joya.

Ha fatto di tutto Paulo Dybala per rispondere alla convocazione di Lionel Scaloni con l’Argentina in Qatar. E per la selezione Albiceleste c’è stato l’epilogo più dolce possibile, la vittoria del Mondiale dopo 36 anni dall’ultima volta. Con un Leo Messi ancora una volta trascinatore assoluto contro la Francia, c’è stata anche la seconda presenza per il giallorosso Paulo Dybala. L’attaccante della Roma è entrato nelle battute finali dei tempi supplementari, quando il risultato era già fissato sul 3-3. Nella lotteria dei rigori anche la rete dell’attaccante è stata decisiva.

Trionfo Argentina in Qatar: gloria anche per Paulo Dybala

Il numero 21 è stato glaciale dagli undici metri, segnando con un tiro centrale che ha beffato Lloris. Protagonista assoluto il portiere argentino Emiliano Martinez, capace di neutralizzare il calcio di rigore di Coman. Ecco il verdetto sul calcio di rigore tirato dalla Joya, ha parlato il giornalista Mirko Calemme ai microfoni della trasmissione TV PLAY a calciomercato.it.

Secondo il cronista sportivo anche la Joya merita il giusto riconoscimento nel trionfo Mondiale. Ecco il verdetto sull’apporto dell’attaccante giallorosso: “Si è ritagliato il suo spazio anche Paulo Dybala, che è stato coraggioso a tirare il rigore in quel modo. Ci vuole carattere per calciare un rigore centrale in una finale di Mondiale.” Anche la Roma ha celebrato sui social il trionfo mondiale dell’Albiceleste con una foto della Joya.