Addio Bologna e scippo all’Inter: la Roma mette la freccia

Calciomercato Roma, spunta il nome nuovo per il centrocampo dei giallorossi. Nel mirino dei Friedkin ci è entrato il centrocampista goleador

La vittoria di ieri all’ultimo secondo contro l’Udinese grazie alla rete di Cristante potrebbe essere fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Tre punti pesantissimi, accolti da Daniele De Rossi con una corsa in mezzo al campo.

Non ha esultato solamente per un’affermazione al cardiopalma DDR, ma anche e soprattutto per quel concetto che ha ribadito con forza anche alla fine del match, e vale a dire la sensazione di essere stato penalizzato. La Roma avrà un giorno in meno per preparare la gara contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Ed è lì che batte il dente del tecnico della Roma. Comunque, tornando a noi, e parlando di mercato, questa mattina la Gazzetta dello Sport lancia un nome nuovo per il centrocampo giallorosso. Un centrocampista goleador, da strappare al Bologna. E all’Inter.

Calciomercato Roma, spunta Fabbian

Secondo il quotidiano rosa nel mirino della Roma ci sarebbe entrato il centrocampista del Bologna (sul quale l’Inter ha un diritto di recompra la prossima estate per 12milioni di euro), Giovanni Fabbian. Classe 2003, in questa stagione ha messo a segno 5 gol e 2 assist in 22 presenze. Un giocatore che ha il vizio della rete, visto che l’anno scorso con la maglia della Reggina in Serie B, alla sua prima esperienza con i “grandi”, aveva chiuso con 8 reti. Un vero e proprio trascinatore.

Mezzala con grande tempo di inserimento, Thiago Motta lo fa giocare anche dietro l’unica punta in alcune circostanze per sfruttare appunto queste sue caratteristiche. L’Inter e il Bologna potrebbero decidere di togliere quella clausola nell’accordo e di incassare subito una cifra che, sicuramente, è più alta di quanto pattuito tra i due club. Un profilo giovane, che ha margini di miglioramento, e che potrebbe rappresentare davvero il futuro non solo della Roma ma anche della nazionale. Fabbian è nel giro dell’Under 21 e Spalletti ci ha messo gli occhi addosso. Vedremo.