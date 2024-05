Infortunio Dybala, l’esito degli esami

Infortunio Dybala, questa mattina l’argentino della Roma si è sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità dello stop. Ecco l’esito

La settimana che può decidere la stagione quella che la Roma sta per affrontare. Perché giovedì ci sarà la gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen, mentre domenica prossima i giallorossi saranno impegnati in quello che sembra proprio essere uno spareggio contro l’Atalanta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Insomma, siamo arrivati in quel momento dell’anno in cui tra poco si faranno i conti e la Roma sa bene che c’è un solo giocatore che può spostare gli equilibri e questo porta il nome di Paulo Dybala: ieri, alla fine del primo tempo, l’argentino è stato sostituito da De Rossi che poi nel post partita ha parlato di un problema all’adduttore. Questa mattina la Joya si è sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità del problema. Ecco l’esito.

Infortunio Dybala, nessuna lesione

Non c’è nessuna lesione all’adduttore. Il problema di Dybala è un affaticamento muscolare che andrà gestito con delle terapie. E Dybala proverà sicuramente ad esserci nella gara di giovedì sera contro il Leverkusen per cercare l’impresa di ribaltare il 2-0 della scorsa settimana contro una squadra che non ha mai perso in questa stagione e che continua a vincere nonostante abbia già conquistato lo scudetto mettendo fine al dominio del Bayern Monaco.

Una notizia sicuramente positiva per Daniele De Rossi, che aveva detto ieri che non sembrava si trattasse di nulla di grave. E questa sensazione – anche dopo aver parlato con Paulo – è stata confermata dagli esami ai quali l’argentino si è sottoposto. Ci proverà quindi Dybala ad esserci. Ci proverà e ce la metterà tutta. Perché nonostante il risultato sia davvero quasi impossibile da riprendere, in fondo al cuore tutti sognano l’impresa. E la Roma, come sappiamo, non è nuova a questo tipo di situazioni.