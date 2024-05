Rivoluzione in attacco e addio Roma: doppia conferma De Rossi

Calciomercato Roma, l’attacco giallorosso del futuro è pieno di incertezze e dubbi da sciogliere. In vista della prossima stagione Daniele De Rossi riparte da due punti fermi.

Ultime due gare prima del termine della stagione in casa Roma, Daniele De Rossi a caccia di vittorie per chiudere al meglio la sua prima annata in giallorosso. Domani sera l’ultima allo stadio Olimpico contro il Genoa di Gilardino, poi la prossima settimana la trasferta di Empoli, prima del sipario stagionale. La recente sconfitta contro l’Atalanta ha ridimensionato le aspirazioni romaniste per un posto in Champions League, che ora non dipenderà solo dai risultati dei giallorossi. In attesa degli ultimi 180 minuti della stagione la squadra giallorossa pianifica l’attacco del futuro, pioggia di addii e doppia conferma targata DDR.

Accantonati i sogni di gloria europei, con l’eliminazione dalle semifinali di Europa League per mano del Bayer Leverkusen, anche in campionato la Roma vede la qualificazione alla prossima Champions League come un miraggio. Attualmente la squadra guidata da Daniele De Rossi staziona al sesto posto in classifica, a più un punto sulla Lazio di Tudor. Testa a testa per la sesta piazza, che nel caso l’Atalanta arrivi quinta e vincesse l’Europa League, consegnerebbe un posto in più alle italiane nella massima competizione europea. Ultime due gare prima del rompete le righe stagionale e tempo di programmazione in ottica calciomercato estivo in casa giallorossa: ecco come può cambiare l’attacco a disposizione dell’ex Capitano.

Calciomercato Roma, attacco da rifondare: De Rossi ha due certezze

In vista della prossima stagione appare scontato l’addio a Romelu Lukaku, 20 gol e 4 assist in stagione, che tornerà al Chelsea ma solo di passaggio. Destinato a tornare al Bayer Leverkusen invece Sardar Azmoun, la Roma difficilmente riscatterà per 12.5 milioni l’iraniano.

A fare il punto sul pacchetto offensivo del futuro è l’edizione odierna de ‘Il Messagero’, che mette in bilico anche la posizione di Paulo Dybala e Tammy Abraham. Per l’argentino sarà decisiva la clausola d’uscita, mentre il centravanti inglese vorrebbe il ritorno in Premier League, condizione possibile solo con un club pronto al prestito in Inghilterra. Belotti, Shomurodov e Solbakken torneranno solo di passaggio, anche Zalewski è sul mercato. Unici due punti fermi in vista della prossima stagione sembrano essere El Shaarawy e l’ultimo arrivato Tommaso Baldanzi.