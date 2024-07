Nuovo bomber Roma, accordo già trovato

La Roma sembra avere in mano il proprio obiettivo numero uno per l’attacco: c’è l’accordo con il nuovo bomber che fa sognare i tifosi

Dopo il probabilissimo arrivo di Soulé, Ghisolfi vuole regalare a De Rossi un altro colpo da 90 in prima linea. Si è parlato a lungo di En-Nesyri e Sorloth, ma in realtà l’obiettivo sarebbe un altro. Costa come David ma ha caratteristiche migliori.

Mathias Soulé è virtualmente un giocatore, esattamente come Samuel Dahl e presto si andranno ad aggiungere a Ryan e Le Fee. La nuova Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sta prendendo corpo passo dopo passo, con una logica completamente diversa rispetto al passato. Maggiore spesa sui cartellini, età rigorosamente under 30 e ingaggi non pesantissimi. Tutti nomi di prospettiva o comunque nella fase ancora crescente della carriera, che possono maturare sai dal punto di vista tecnico che economico.

Il tempo stringe, visto che alla prima giornata di campionato mancano meno di 25 giorni e di ruoli da coprire ce ne sono ancora molti. La pazienza è la virtù dei forti ma in determinate situazioni non ne può abusare. Ecco quindi che Ghisolfi sta cercando di stringere anche per il ruolo del centravanti. Dopo l’addio simultaneo, con diverse formule, di Lukaku, Azmoun e Belotti, i giallorossi hanno urgente bisogno di inserire un numero 9 su cui costruire le basi del futuro. Abraham resta in vendita, anche se per ora nessuno ha presentato offerte superiori ai 25 milioni, che rappresentano la base minima per la Roma.

La Roma fa sul serio per Dovbyk: il centravanti ucraino apre alla soluzione giallorossa

Il nome nuovo che sta accendendo la fantasia dei tifosi romanisti in queste ore è quello di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino ha disputato una grandissima stagione con il Girona, chiudendo terzo nella Liga, alle spalle solo di Real e Barcellona. Il numero 9 ex Dnipro ha realizzato la bellezza di 24 reti, risultando il Pichichi del 2023/2024. Alto 1,89 con una forza fisica impressionante, Dovbyk sembrava destinato all’Atletico Madrid ormai da tempo. I Colchoneros di Simeone avevano già l’accordo con il club di appartenenza, sulla base di 40 milioni.

Qualcosa però si è intoppato negli ultimi giorni e sullo stallo della trattativa si è inserita proprio la Roma. Inizialmente sembrava solo una manovra di disturbo e piuttosto complessa visto lo stato avanzato della trattativa. Nella giornata di giovedì però c’è stato un colpo di scena, visto che gli agenti dell’ucraino sono sbarcati nella Capitale per parlare con Ghisolfi (fonte Sky Sport). Dal punto di vista dell’ingaggio ci sarebbe già una sostanziale intesa su cifre e durata, mentre al Girona i giallorossi hanno offerto una cifra complessiva di 34 milioni di euro, tra 30-32 di parte fissa e il resto tramite bonus.

L’accordo che l’Atletico aveva stabilito nelle passate settimane era sulla base di 40 milioni e per questo sembra difficile che i catalani possano accettare qualcosa in meno. Certo se il calciatore dovesse impuntarsi (ha già dichiarato off record di preferire la Roma a parità di offerta) allora si aprirebbe tutto un altro scenario. La sensazione è che qualcosa si stia muovendo e con il passare delle ore filtra sempre più ottimismo.