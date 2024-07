Il bomber ha scelto la Roma: last minute da 34 milioni

Calciomercato Roma, apertura totale da parte del bomber alla possibilità di vestire la maglia giallorossa

Sempre più fitti. Dopo aver visto sfumare la possibilità di mettere le mani su En-Nesyri, la Roma ha cambiato immediatamente obiettivi. Sondato Sorloth, i giallorossi hanno deciso di affondare il colpo per Artem Dovbyk, per il quale emergono significative novità.

Registrata la brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare l’attaccante ucraino a vestire la maglia dell’Atletico Madrid, la Roma ha mosso passi concreti per l’acquisto del bomber del Girona. I contatti avuti in questi giornata avrebbero fatto registrare un’altra importante apertura. Come evidenziato da Sky Sport, infatti, Dovbyk avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia della Roma. A parità di altre offerte, infatti, l’attaccante ucraino sarebbe intenzionato a prediligere la proposta dei capitolini.

Dal canto suo, la Roma ha messo sul piatto un’offerta cash da 30-32 milioni di cui che, con i bonus, toccherebbe quota 34 milioni. Incassata l’apertura convinta del calciatore, Ghisolfi proverà a limare la distanza che separa Roma ed Atletico Madrid. Si prospettano ore molto importante, per non dire decisive, per capire se ed eventualmente con quali cifre imbastire una trattativa che nelle ultime 24-48 ore ha preso improvvisamente quota. Dovbyk ha detto sì alla Roma: staremo a vedere se a questo seguirà la fumata bianca definitiva. Chiaramente allo stato attuale della situazione l’Atletico Madrid, che nel frattempo ha cominciato a sondare anche l’evolvere della situazione legata a Julian Alvarez, in rotta di collisione con il Manchester City, non è ancora fuori dai giochi. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità concrete.