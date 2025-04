L’attaccante ‘chiama’ la Roma: via libera UFFICIALE

La presa di posizione del jolly offensivo non è passata inosservata ed è pronta ad innescare un effetto domino immediato

Con un finale di stagione ancora tutto da vivere, la Roma vuole lanciare altri segnali importanti. La sfida in programma questa sera contro la Lazio, si sa, esula dai normali contenuti tecnici. Dovbyk e compagni – dal canto loro – vogliono continuare a stupire per rimanere aggrappati al sogno chiamato quarto posto. Con tutti gli annessi benefici che ne deriverebbero.

Tuttavia, benché manchino ancora alcune settimane prima dell’apertura ufficiale della campagna estiva, non sono poche le indiscrezioni che, in casa Roma, continuano a tenere banco. Direttamente o indirettamente i giallorossi, infatti, continuano ad essere al centro o comunque protagonisti di interessanti intrecci in giro per l’Europa.

Per puntellare il centrocampo, ad esempio, ma non solo. Un altro reparto che si prospetta destinato a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti è infatti l’attacco. Del resto già nei mesi scorsi Ghisolfi ha provato a ritagliarsi spazi di manovra interessanti per provare a far saltare il banco. Importanti indiscrezioni dalla Germania hanno contribuito a far luce anche su una trattativa che per diversi giorni ha navigato nell’ombra per poi uscire definitivamente allo scoperto.

Dalla Bundesliga alla Roma: ha svelato il suo futuro

Ci stiamo riferendo a Justin Njinmah, attaccante ventiquattrenne del Werder Brema per il quale la Roma – secondo quanto rivelato dalla BILD – a gennaio era arrivata a mettere sul piatto una proposta da 10 milioni di euro. Offerta, però, giudicata insufficiente dal club tedesco, non disposto a privarsi di una pedina importante del suo attacco in un momento importante della stagione.

A tal proposito – nel corso di un’intervista rilasciata a transfermarkt.de – lo stesso Njinmah nelle scorse ore ha ammesso: “Un trasferimento all’estero può essere sempre un’opzione. Sono uno a cui piace provare cose nuove, ma sono anche molto felice di rimanere qui al Werder Brema“. Ricordiamo come non è affatto escluso un possibile ritorno di fiamma da parte della Roma sul calciatore.

Le tante defezioni accusate dal reparto offensivo del Werder Brema hanno infatti orientato la dirigenza del club tedesco a non lasciar partire il proprio jolly offensivo, impiegabile sia come prima punta che come esterno. In questa stagione caratterizzata anche da alcune noie fisiche, Njinmah ha messo a referto 3 gol e due assist. La sua valutazione di mercato si attesta sui 12 milioni di euro: staremo a vedere se i giallorossi ritorneranno a farci un pensierino.