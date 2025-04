Comunicazione Roma, bomba in Bundesliga: firma da 12 milioni

Calciomercato Roma, la proposta non passa inosservata: mail già partita e svolta definitiva: ecco cosa è successo

Idee chiare, progettualità e volontà di mettere a posto i vari tasselli con ordine e razionalità. Questi i mantra che accompagneranno l’ultima parte di stagione della Roma, sia sul campo che dietro la scrivania. La questione legata al nuovo allenatore non può non rappresentare la tematica da cerchiare in rosso nella lista dei Friedkin. Ghisolfi, però, non sta perdendo tempo e ha iniziato a setacciare il terreno alla ricerca di chances da capitalizzare.

Uno dei reparti che finirà sicuramente sotto la lente di ingrandimento del dirigente francese è l’attacco. A prescindere dalla ricerca di una prima punta ‘di ruolo’, forte fisicamente e in grado di far rifiatare Artem Dovbyk, le mosse della Roma saranno rivolte anche a puntellare le corsie esterne con innesti di un certo spessore. Vanno lette proprio in quest’ottica – del resto – le ultime voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma della Roma per Federico Chiesa. Sotto questo punto di vista, Ranieri potrebbe ricoprire un ruolo tutt’altro che banale nell’apparecchiare la tavola di un’operazione che resta comunque piuttosto complicata. Come difficile è stato per la Roma – che di fatto non è riuscita a chiudere la trattativa – riuscire a trovare il bandolo della matassa per definire il possibile arrivo nella Capitale di Njinmah.

Calciomercato Roma, la mossa dei giallorossi per Njinmah: lo scenario

Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, il jolly del Werder Brema è stato uno dei profili cercati con insistenza dalla Roma negli ultimi giorni della scorsa campagna trasferimenti invernale. Tra le parti i contatti sarebbero andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi, al punto che i giallorossi avrebbero fatto recapitare al club tedesco un’offerta da 10 milioni di euro per provare a chiudere la trattativa Njinmah.

Proposta giudicata insufficiente dal Werder che, allora in piena lotta per un provare ad acciuffare un posto in Europa, non si è mai discostato dalla richiesta iniziale da 12 milioni, imprimendo poi lo stop definitivo alla trattativa. In realtà, stando all’autorevole fonte tedesca, a sfavore della Roma avrebbero giocato anche le tempistiche della trattativa. Con Keke Topp infortunato e Ducksch non ancora al top della forma, in procinto di definire la trattativa per l’arrivo di André Silva, i biancoverdi temevano di sguarnire un reparto già falcidiato da infortuni e problemi di affidabilità.

Ad ogni modo, attaccante polivalente, in grado di agire sia sulle due fasce che come falso nueve, Njinmah non sta vivendo una stagione particolarmente prolifica. Complici anche i tanti infortuni che ne hanno frenato la crescita, Njinmah ha impreziosito le sue 20 presenze stagionali in Bundesliga con soli 3 gol e 2 assist. Staremo a vedere se la Roma ritornerà effettivamente alla carica per provare a far saltare il banco.