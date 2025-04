Calciomercato Roma, annuncio improvviso: arriva Chiesa

Clamorosa l’indiscrezione che vorrebbe Ranieri attivo in prima persona per portare il figlio d’arte nella Capitale: contatti avviati

Se n’è parlato tanto, nei mesi scorsi. Già accostato a diversi club italiani nella sessione invernale di gennaio, Federico Chiesa è stato uno dei profili più chiacchierati nelle cronache di mercato di inizio anno e non solo. Protagonista d un’esperienza nelle fila del Liverpool che continua a regalare poche soddisfazioni – per usare un eufemismo – il calciatore è ancora ai margini del progetto tecnico del manager dei Reds Arne Slot. Che continua ad impiegarlo col contagocce.

Eppure qualche segnale sulla possibilità che nel finale di stagione, complice anche un campionato praticamente già vinto da Salah e compagni, le cose possano cambiare, è stato lanciato. Forse troppo poco per sperare che nella prossima stagione, e in generale nell’immediato futuro, l’ex Juve possa davvero rientrare nelle rotazioni di un reparto offensivo già composto da superstar. E in procinto di arricchirsi ancor di più dopo il calciomercato estivo.

Il gol, peraltro inutile, arrivato a risultato praticamente compromesso, realizzato contro il Newcastle nella finale di Carabao Cup persa due settimane fa ha però restituito l’immagine di un calciatore che si sta ritrovando. E a cui forse basterebbe solo giocare con continuità per ritornare a sprigionare l’indubbio talento di cui dispone.

Questo lo sa anche Claudio Ranieri che, come assicurato dal giornalista Giulio Cardone di Repubblica, intervenuto nel podcast dell’omonimo quotidiano, ha una missione: riportare Chiesa in Italia. Alla Roma, ovviamente.

Chiesa alla Roma, rivelazione choc: lo vuole Ranieri

“Una missione che ha in mente Ranieri è quella di rigenerare Federico Chiesa“, ha esordito Cardone. “Sono stati già avviati dei contatti per il prestito del giocatore dal Liverpool alla Roma. Vedremo se è una trattativa che potrà svilupparsi e in che modo“, ha ancora aggiunto il giornalista.

Il quale ha poi sottolineato cosa potrebbe far pensare ad una fumata bianca nella trattativa (la voglia di tornare ad essere protagonista in Serie A del giocatore) e cosa potrebbe invece frenare Chiesa, gratificato dal potersi misurare nel campionato più affascinante d’Europa. E comunque, sebbene senza aver dato chissà quale apporto, prossimo a laurearsi Campione d’Inghilterra.

Nelle prossime settimane ci saranno certamente degli sviluppi su un fronte tornato ad essere improvvisamente bollente. Il figlio d’arte, come già sottolineato, era stato messo nel mirino anche dalle due milanesi e dal Napoli. Vediamo chi la spunterà. E vedremo se Sir Claudio riuscirà a portare a termine anche questa missione.