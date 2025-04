Yildiz e Vlahovic via, la Juve ha scelto lui: il Real Madrid gli dice addio

Clamoroso intreccio di mercato che vede protagonista la Juventus: la doppia cessione sblocca l’affare inaspettato. Gli sviluppi

Impressionando per ritmo ed intensità per due terzi di gara, la Juventus in un modo o nell’altro è riuscita a far sua la gara con il Lecce portando a sette il computo dei punti conquistati nelle ultime tre gare ufficiali sotto la gestione Tudor. Intanto, la dirigenza bianconero è già all’opera per finanziare un mercato che si preannuncia assolutamente dinamico sia sul fronte entrate che su quello uscite.

Benché non sia riuscito a mettere il suo sigillo neanche contro il Lecce, Dusan Vlahovic ha comunque disputato una buona partita mettendosi al servizio della squadra e dispensando due assist importanti. Non è certo un caso che dopo l’uscita del campo del serbo, la Juventus non è riuscita a trovare quella verticalità che invece aveva caratterizzato la maggior parte della manovre offensive bianconere. Il futuro di Vlahovic, però, dovrebbe essere lontano da Torino a meno di clamorosi colpi di scena. Il contratto in scadenza nel 2026 non è stato ancora rinnovato e le parti non si sono ancora messe attorno ad un tavolo per ragionare sul da farsi.

Qualche timido approccio dalla Premier si è già materializzato anche se dalla Turchia continuano a rimbalzare indiscrezioni importanti. In tempi e in modi diversi, infatti, anche il Fenerbahçe e il Galatasaray si sono iscritte nella lista delle pretendenti al numero 9 bianconero pur non mettendo offerte concrete sul piatto.

Calciomercato Juventus, arriva Mister X in mediana: fari puntati anche su Sesko

Un altro nome da monitorare con attenzione in uscita è quello di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus vuole continuare la sua esperienza all’ombra della Mole perché si sente coccolato dall’ambiente e valorizzato dalla sua importanza all’interno del progetto tecnico. Un’offerta da almeno 90 milioni di euro, però, potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Ed è proprio analizzando il modo con il quale Giuntoli potrebbe spendere i soldi ricavati dall’eventuale doppia cessione di Yildiz e Vlahovic che Haber Global, allargando il suo raggio d’analisi, cita Sesko e Zubimendi come due possibili obiettivi dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’. Benché sia ingolosita dalla possibilità di presentarsi dal Napoli con un’offerta cash importante, infatti, la Juve sarebbe tentata dal mettere le mani sul forte centravanti del Lipsia, autore di un’altra stagione sopra le righe.

Ma non basta. Per rinforzare la mediana – oltre al ‘solito’ Tonali – un profilo che stuzzica e non poco le fantasie di Giuntoli è quello di Zubimendi per il quale, però, Real Madrid e Arsenal sono pronti a dar vita ad un interessantissimo duello di mercato. Sfida alla quale – senza i soldi della Champions o comunque cessioni pesanti – la Juve non può comunque partecipare. Staremo a vedere cosa succederà.