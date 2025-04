Erede Ranieri, dalla Juve alla Roma: offerta choc

Ecco le ultime in merito al chiacchierato successore di Claudio Ranieri. Spuntano indiscrezioni inaspettate pronte a cambiare tutto

Nelle ultime settimane tra i vicoli della città eterna è stato difficile origliare discorsi o discussioni che non avessero come oggetto principale colui che dovrà raccogliere il bollente testimone di Claudio Ranieri e, nelle ultime ore, sono emerse novità di rilievo sull’ormai rinomata lista che il tecnico originario di Testaccio avrebbe stilato per fornire alla proprietà Friedkin delle coordinate chiare e certe su cui lavorare.

La sorprendente quantità di nomi orbitati nelle scorse settimane intorno al piante Roma renderebbe noioso e superfluo un elenco di tutte le possibili opzioni a disposizione, ma i tifosi hanno già espresso con vigore le proprie preferenze.

C’è che chi desidera ardentemente l’approdo di un allenatore vincente, che possa fornire alla Roma delle garanzie (e in questo caso si potrebbe optare sul club dei cosiddetti ‘gestori’, formato da Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti) e chi, al contrario, farebbe carte false per accogliere in terra capitolina un tecnico appartenente all’insieme dei ‘giochisti’, come potrebbe essere Gian Piero Gasperini con la sua frizzante proposta offensiva o Maurizio Sarri, forte di uno dei sistemi tattici più raffinati che si sia mai visto in Serie A.

Nuovo allenatore Roma: spunta il nome di Marco Silva

A prescindere dal risultato della partita con i cugini laziali di stasera o più in generale a prescindere dalla classifica finale, una cosa è certa: Claudio Ranieri non resterà sulla panchina giallorossa.

Quelli sopracitati sono senza dubbio alcuno tra i nomi più caldi della speculazione attualmente in atto, ma vi sono considerare diversi fattori, che comprendono anche la presenza di diverse big impegnate nella ricerca di un nuovo allenatore.

Tra queste anche la Juventus che, proprio come i giallorossi, sta vagliando diversi nomi per il futuro prossimo, tra i quali anche quello dello stesso Igor Tudor. Il tecnico croato potrebbe infatti imbattersi in una conferma nel caso in cui dovesse conquistare la Champions League e disputare un discreto cammino nel mondiale per club. In questo caso, dunque, tutte le valutazioni compiute nei confronti di altri candidati andrebbero decadendo e, tra i vari nomi segnati sul taccuino di Cristiano Giuntoli e colleghi vi è anche quello di un allenatore recentemente finito nel radar della Roma.

La figura in questione risponde al nome di Marco Silva, attuale allenatore del Fulham, che, secondo quanto riportato da DajeRomaTV, avrebbe accordato al proprio entourage di tastare concretamente le disponibilità di club in grado di fargli compiere uno step in avanti sul piano professionale. Tra questi, naturalmente, anche la Roma.