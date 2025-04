Calciomercato Roma, 20 milioni dalla Juve e accordo blindato

Il calciomercato in arrivo si prepara a ribaltare da cima a fondo le formazioni a cui tifosi e appasionati della Serie A si sono abituati. Ecco le ultime

La Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli è senza dubbio alcuno sotto i riflettori dopo una stagione a dir poco controversa, durante la quale gli investimenti compiuti nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva non hanno sortito gli effetti sperati.

La forbice tra capitale investito e risultati ottenuti è attualmente sin troppo ampia e, a prescindere dalla possibilità o meno che Igor Tudor venga rimpiazzato, sarà necessario tornare sul mercato estivo per scuotere un organico riuscito solo in parte, le cui evidenti potenzialità risultano ancora inespresse.

La sensazione è che i vertici torinesi vogliano ottenere garanzie sia sul fronte allenatore che su quello della rosa, dato che, oramai, risulta di vitale importanza portare a casa risultati per evitare di scontentare ulteriormente una tifoseria non particolarmente abituata a periodi di magra come quello attualmente in corso.

Per farlo si dovrà puntare in alto e, nel farlo, si andrà inevitabilmente in contrasto con le altre società della massima lega italiana intenzionate a rivoluzionare le proprie rose (ovvero sostanzialmente tutte le big). Tra queste vi è naturalmente la Roma di Ranieri e Ghisolfi, il cui calciomercato estivo, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere concretamente influenzato da un’operazione già segnata nel calendario di Giuntoli e colleghi.

Fran Garcia nel mirino della Juve: effetto domino Roma

La figura di Fran Garcia ha letteralmente incantato mezza Europa e, tra le società ammaliate dal prodotto delle giovanili dei blancos, vi è anche la Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da fichajes, pare infatti che i torinesi siano pronti a presentare sulla scrivania del Real Madrid un assegno compreso tra i 20 e 25 milioni di euro, ovvero una cifra che in questo momento permetterebbe alla Juventus di conquistare una pole position per quanto concerne la corsa all’esterno classe 1999.

Si tratta di un talento luccicante, le cui ideali caratteristiche (in lui convivono intensità e qualità, il che ne eleva anche il potenziale in termini di versatilità e ne permetterebbe l’utilizzo sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque) calcistiche ne farebbero un innesto di rara appetibilità per l’organico bianconero, a prescindere dal tecnico che approderà a Torino.

Il pressing dei bianconeri, tra l’altro, potrebbe generare un effetto domino, dato che tra le società più intrigate dal talento spagnolo vi è anche lo stesso Benfica che attualmente sta valutando la possibilità o meno di riscattare Samuel Dahl dalla Roma. Dunque, nel caso in cui i portoghesi non dovessero riuscire ad accaparrarsi il cartellino di Garcia, è probabile che il riscatto di Dahl assuma particolare senso.