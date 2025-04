Infortunio al ginocchio, esce in barella: salta la Roma

Infortunio al ginocchio ed addio alla sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Gli infortuni continuano a flagellare squadre ed allenatori.

La parte finale di campionato presenta sempre un ‘tradizionale’ canovaccio. Non uno bensì tre/quattro campionati in uno.

C’è la sfida più importante che alla fine assegnerà il tricolore e poi la lotta per un posto in Champions League, un’altra per l’Europa meno ricca ed un po’ meno prestigiosa e poi la dolorosa rincorsa alla permanenza in Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi teme la rincorsa del Napoli di Antonio Conte. Lo scudetto 2024-25 è affar loro. La lotta per non retrocedere vede l’indomito Venezia di Eusebio Di Francesco riaccendere, riallargandola, la dura lotta per non scivolare in cadetteria. Risalando la classifica ecco che dietro il duo di testa la gara per accedere alla prossima edizione della Champions League promette emozioni fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

Infortunio al ginocchio. Kolasinac salta la sfida con la Roma?

Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Milan sono tutte lì raccolte in un pugno di punti. Incontri diretti, ed indiretti, decideranno la classifica finale. Così come un ruolo determinante lo avrà, come sempre, la buona sorte.

E la buona sorte sembra essersi dimenticata dell’Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini procede fra alti e bassi ed ora, a complicare la corsa Champions, ci si mettono anche gli infortuni. L’ultimo lo annuncia direttamente DAZN sul suo profilo X: “Ancora brutte notizie per Gasperini Durante Atalanta-Bologna è uscito per infortunio Kolasinac Problemi al ginocchio per il difensore nerazzurro“. Un serio imprevisto per il tecnico di Grugliasco all’interno di uno scontro diretto in ottica qualificazione Champions League.

Un infortunio che potrebbe privare l’Atalanta di uno dei suoi punti di forza anche in vista di un’altra sfida importantissima per l’Europa che conta, quella in programma il prossimo 11 maggio e che vedrà i nerazzurri bergamaschi ospitare la Roma di Claudio Ranieri. L’entità dell’infortunio di Sead Kolasinac, uscito dal campo in barella, andrà valutata nelle prossime ore. “La prima diagnosi dell’Atalanta parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro“. Tra qualche ora ne sapremo di più.