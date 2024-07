Calciomercato Roma, regalo da Scudetto e ribaltone giallorosso

La Roma di Ghisolfi tiene sempre sotto tiro un paio di obiettivi sensibili per la propria campagna acquisti, ma deve fare attenzione ad un inserimento dell’ultima ora

Il ds francese sta vivendo ore frenetiche, dovendo fare i conti con molte trattative in contemporanea per accontentare le richieste di mister De Rossi. Uno dei profili preferiti potrebbe però ora diventare un regalo per lo Scudetto.

La Roma sta cercando di rinforzare pian piano tutti quei reparti che Daniele De Rossi ha indicato come maggiormente bisognosi di profili di qualità. A dire il vero dopo l’addio di molti prestiti e parametri zero, la rosa giallorossa si è asciugata a tal punto che probabilmente al via della stagione vedremo almeno una decina di volti nuovi. Due sono già a Trigoria, Le Fee e Ryan, senza considerare il giovanissimo Sangaré, mentre un altro è in dirittura d’arrivo, Soulé. Si fa adesso un gran parlare della punta (Dovbyk o David) e dell’esterno destro difensivo (Pubill e Assignon), mentre a sinistra è fatta per Dahl.

Il ruolo su cui i riflettori sono meno puntati in queste ore è quello del centrocampista di corsa, di cui necessita come l’acqua per il viandante nel deserto DDR. Di Gabriel Sara se n’è parlato tanto e bene nelle passate settimane, con i numeri che erano tutti dalla sua e sembravano renderlo uno dei profili più apprezzati dalle parti di Trigoria. Trattare con i club di Premier League non è mai semplice e anche il Norwich inizialmente ha sparato alto (minimo 15 milioni di euro).

Gabriel Sara nel mirino del Galatasaray: adesso la Roma deve sbrigarsi per non perderlo

Mentre la Roma si concentrava su altri obiettivi, però, su Gabriel Sara si è inserito anche il Galatasaray. I campioni di Turchia vogliono rinforzare il centrocampo e come riportato dal sito ahaber.com.tr starebbero pensando proprio al brasiliano. Nonostante i giallorossi capitolini avessero compiuto i primi passi concreti per intavolare la trattativa dalle parti del Bosforo sono convinti di poter strappare il sì del giocatore e del club di appartenenza.

D’altronde i numeri della passata stagione farebbero comodo a chiunque, visto che l’ex mediano del San Paolo ha realizzato 14 gol e 13 assist in 53 partite tra Championship, FA Cup e Coppa di Lega. La Roma spera di poter dire ancora la sua ma di certo d’ora in poi dovrà fare i conti con un nuovo concorrente piuttosto agguerrito.