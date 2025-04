Il presidente ha bloccato Allegri: terremoto in Serie A e via libera Juve

In casa Juve, di fatto, sono arrivate delle grosse novità sul futuro di Antonio Conte.

Il calcio italiano è stato protagonista nella serata di ieri di Champions League, visto che l’Inter di Simone Inzaghi ha sconfitto per 1-2 il Bayern Monaco. Mentre domani sono attese le sfide di domani di Europa e Conference League di Lazio e Fiorentina.

Una volta che saranno archiviati i tre giorni dedicati alle tre competizioni europee, di fatto, la luce dei riflettori tornerà al campionato. Anche perché sono in programma diverse partite importanti, vedi il derby della Capitale tra la Roma di Claudio Ranieri e la stessa Lazio guidata da Marco Baroni.

Mentre la Juve, anche lei in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, è attesa dalla sfida di sabato sera all’Allianz Stadium contro il Lecce di Marco Giampaolo. Tuttavia, in attesa della gara contro i salentini, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare delle importanti novità sul fronte Allegri.

Panchina Juve, Allegri potrebbe prendere il posto di Conte: l’annuncio

Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano sportivo italiano il Corriere dello Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni al programma ‘Obbligo o Verità’ in onda su Rai Due: “Antonio Conte andrà via dal Napoli? Spero di no, ma so chi prenderebbe il suo posto. Il profilo individuato è quello di Massimiliano Allegri“.

Queste parole del giornalista sportivo, di fatto, riguardano anche la Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, è alla ricerca di un nuovo allenatore ed i nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono quelli tra più accostati alla Vecchia Signora, ricordando sempre che Igor Tudor si sta giocando le sue possibilità per una conferma.

Con Allegri, dunque, per la Juve si aprirebbero le porte che portano al ritorno di Antonio Conte.